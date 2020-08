Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante e Ignazio Moser: "Geni"

Gossip TV

La nota blogger e giornalista del Fatto Quotidiano contro il deejay e l'ex gieffino.

Poche ore prima che il governo disponesse delle nuove misure restrittive anti-covid che hanno decretato la chiusura delle discoteche nel nostro paese, Selvaggia Lucarelli che negli ultimi giorni ha affrontato spesso l'argomento attraverso articoli e post sui social, ha attaccato duramente il noto deejay veronese Andrea Damante e l'ex gieffino Ignazio Moser. I due sono stati ripresi in danze scatenate accanto a centinaia di persone in un noto locale della Sardegna.

"Tutti con la mascherina – ha commentato un’ironica la Lucarelli attraverso alcune Ig Stories pubblicate sul suo profilo Instagram – compresi i due geni". La giornalista fa riferimento a Damante e Moser in un breve video in cui vengono ripresi senza mascherine e senza distanziamento. Come ha specificato in seguito la stessa giornalista, non si chiede a nessuno di smettere di divertirsi ma solo di cercare di imparare a stare in mezzo agli altri in nuovi modi. "Questa è la sfida – ha precisato Selvaggia sui propri account social – e voi che l’avete persa, farete perdere tutti. Compresi voi stessi".

Per tutto il corso dell'estate, Damante ha testimoniato sui social - il suo account Instagram conta la bellezza di 2 milioni e quattrocento mila follower - le sue varie tappe lavorative in numerosi locali sparsi per la penisola, senza accorgimenti di alcun tipo o misure di prevenzione.