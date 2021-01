Scialpi, il tragico appello: "Sono povero, pronto a fare il cameriere"

Gossip TV

Scialpi a 58 anni ha pronta una nuova registrazione, ma a Rolling Stone racconta di essere in una situazione disperata di povertà, aperto a ogni mestiere pur di sopravvivere.

È un brutto periodo per Scialpi, ma anche per tutti i lavoratori dello spettacolo, come lo stesso cantante a 58 anni confessa a Rolling Stone, dichiarando che vive in povertà, aperto a qualsiasi proposta di lavoro, in senso lato, anche "come cameriere o qualsiasi altra cosa".

L'appello è drammatico, ma Scialpi spiega di non sentirsi molto diverso dal "90% di persone che fa questo mestiere", nel difficilissimo periodo degli spettacoli vietati a causa del Coronavirus: il suo investimento nella registrazione di una sua nuova "Let It Snow" lo ha portato a finire il denaro risparmiato e adesso fatica a sopravvivere. Nel 2017 ha inoltre divorziato da suo marito Roberto Blasi (il loro rapporto ha sancito allo stesso tempo il primo matrimonio gay e il primo divorzio gay di un artista italiano).

Ecco le parole di Scialpi, con la sua richiesta di un rilancio, in qualsiasi direzione.

Faccio parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo. Io sono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. Farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso. Non sono una cattiva persona e vorrei aiutare il prossimo come fa un prete in chiesa o un professore a scuola.