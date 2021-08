Scherzi a parte: Paola Di Benedetto ed Elisabetta Gregoraci tra le donne che affiancheranno Enrico Papi, l'indiscrezione

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e le novità della nuova edizione di Scherzi a parte.

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di Scherzi a parte, che prenderà il via il prossimo 19 settembre 2021 su Canale 5. Al timone Enrico Papi che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà affiancato da cinque bellissime donne, già note al grande pubblico.

Tutte le novità della nuova edizione di Scherzi a parte

Enrico Papi torna a Mediaset dopo tanti anni di assenza al timone della nuova edizione di Scherzi a parte. Il noto programma televisivo partirà domenica 19 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 prendendo il posto di Live-Non è la d'Urso. Il simpatico conduttore, però, non sarà solo in questa nuova avventura televisiva, ma sarà affiancato da diverse donne del mondo dello spettacolo.

Stando a quanto riportato da Superguidatv, le cinque donne che affiancheranno Enrico Papi nel corso delle puntate di Scherzi a parte sono: la modella ed ex Miss Italia Carolina Stramare, l'influencer Antonella Fiordelli e la showgirl ed ex gieffina Antonella Elia. Sempre dalla Casa del Grande Fratello Vip troveremo Paola Di Benedetto ed Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sposi? Parla Fariba Tehrani

Per quanto riguarda, invece, le vittime degli scherzi vedremo il conduttore Paolo Del Debbio, l'attrice Manuela Arcuri, Andrea Roncato, la showgirl Valeria Marini, l'ex gieffina e showgirl Antonella Elia, lo chef Gianfranco Vissani, il giornalista Mario Giordano e l'amatissima cantante Orietta Berti, che continua a stare in cima alle classifiche musicali con il brano Mille.