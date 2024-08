Saremo 2025, Cristiano Malgioglio tra i Big della prossima edizione? L'indiscrezione!

Gossip TV

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, ma è arrivata un'indiscrezione che svela che Cristiano Malgioglio potrebbe essere tra i Big della nuova edizione!

Procedono i lavori per il Festival di Sanremo 2025, la prima edizione post-Amadeus, e che andrà in onda su Rai1 dal 15 al 19 febbraio 2025. Al timone della kermesse canora più attesa di sempre ci sarà Carlo Conti, anche direttore artistico dell'evento. In queste settimane il conduttore di Tale e Quale Show si è occupato di selezionare i Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e di recente si è diffusa l'indiscrezione che tra i cantanti in gara potrebbe esserci anche...Cristiano Malgioglio.

Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio tra i Big del Festival?

Mancano ancora più di 5 mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, ma i lavori di Carlo Conti non si fermano e, durante la pausa estiva, il conduttore si è occupato di selezionare i cantanti che gareggeranno sul palco dell'Ariston. Conti ha anche svelato il nuovo regolamento della prossima edizione, svelando alcune clausole che saranno imposte ai concorrenti.

La lista dei 24 artisti - non più 30 come nella precedente edizione - sarà svelata a dicembre, ma già circolano le prime voci e indiscrezioni sui possibili nomi. Tra questi potrebbe esserci anche il nome del paroliere Cristiano Malgioglio, che è parte della giuria di Tale e Quale Show.

Secondo questi rumors, come riporta Novella2000, sembra che Malgioglio farà parte del cast della kermesse, ma potrebbe non essere parte dei concorrenti. Che sia un possibile co-conduttore?

Sanremo 2025, chi sono i possibili Big in gara?

Nei giorni scorsi, complice anche la notizia che Carlo Conti sarebbe stato impegnato ad agosto nella scelta dei cantanti in gara, si è diffusa una lista di nomi di Big che potrebbero gareggiare per il titolo di vincitori del Festival. La lista è stata diffusa dal sito All Music Italia, che ha rivelato i papabili cantanti. In realtà, per ora, si tratta di sole possibilità.

Questo perché Carlo Conti annuncerà i nomi solo il 29 dicembre 2024, vincolando così i cantanti alla clausola secondo cui non potranno esibirsi in alcun evento musicale dal momento dell'annuncio fino alla fine della kermesse.

Nella lista stilata da All Music Italia si leggono sia nomi che circolano già da settimane, come Elodie o Gaia Gozzi, ma anche altri nuovi come Emma, Irama, The Kolors, Sarah Toscano, Petit e Virginio, tutti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. A questi si aggiungono anche Tiziano Ferro, Bresh, Matteo Bocelli, i Subsonica, e Benji e Fede. E tra i possibili artisti che ritornerebbero a Sanremo 2025 ci sarebbero anche Blanco, Tananai, Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista, Albano e Romina, Achille Lauro, Coma_Cose, Madame, Alfa e Francesco Gabbani.