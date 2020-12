Sanremo, Morgan attacca Amadeus: "Vergognatevi, miserabili!"

Gossip TV

Durante la serata finale di Sanremo Giovani ieri sera, Amadeus ha comunicato l'estromissione di Morgan dalla giuria, mentre il cantante in diretta sui social attaccava il presentatore e tutta l'organizzazione del Festival.

È un Morgan senza freni quello che attacca Amadeus in una diretta Instagram, mentre il presentatore sta gestendo la serata finale di Sanremo Giovani, in cui i giurati sono tre invece di quattro: Morgan, già durissimo nelle ore precedenti per la sua esclusione dal Festival di Sanremo, è stato ufficialmente escluso anche dalla giuria di Sanremo Giovani all'ultima puntata, con questa motivazione letta da Amadeus. Leggi anche Sanremo, stasera i 26 nomi dei cantanti big, Morgan escluso attacca Amadeus

In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati.

Morgan contro Amadeus e il suo staff, le sue dichiarazioni su Instagram

Morgan aveva riscaldato le polemiche poco prima della trasmissione, prima dichiarando all'AdnKronos che avrebbe preso come provocazione aver scelto Bugo al posto suo (cosa che in effetti è stata ufficializzata), poi alzando il tiro in messaggi "privati" ad Amadeus, resi da Castoldi pubblici (anche se non ha pubblicato le sue risposte, se ci sono state):

Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da merda umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta. [...] Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere. Diseducativo con la coscienza sporca. Non avere nessuna paura, non sono capace di abbassarmi al livello di sputtanarti, lo fai già te. Neanche in grado di chiedere scusa sei, cosa che avresti dovuto fare.

Con la propria canzone esclusa dal Festival e la successiva cancellazione dalla giuria di Sanremo Giovani, non c'è più nulla che possa limitare Morgan nel suo attacco (anche se non è il tipo da accettare limiti). Carica a testa bassa: "Non vengo preso in gara ma vengo preso per il culo". Accusa Amadeus e il suo entourage di averlo coinvolto gratis in alcuni incontri distraendolo da una possibile candidatura a sindaco di Milano. "Lui mi ha escluso perché ha temuto che io gli chiedessi 'cos'è un Do maggiore'. Definisce Amadeus uno non qualificato per fare un Festival che smuove "forze economiche e umane" e di fatto imposta il mercato musicale per i rimanenti otto mesi. "Lui la musica non la sa. Non è titolato. Perché è lì? [...] Nessuno di voi sa nulla di musica, cazzo che commissione! E dite alle mie canzoni che non vanno bene? Perché non vi vergognate?"