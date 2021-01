Sanremo, Amadeus come Tom Cruise: "La nave per il pubblico è un'idea concreta"

Gossip TV

Per tutelare la salute del pubblico di Sanremo, l'idea della nave come residenza temporanea sta acquisendo concretezza. Lo dice il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Se ne parla da alcune settimane e a quanto pare sembra essere la strada giusta. Come potrebbe il Festival di Sanremo essere il Festival di Sanremo senza il pubblico del Teatro Ariston? La soluzione inizialmente individuata per scongiurare la diffusione del Covid 19 sta prendendo forma. L'idea di una nave ormeggiata nel porto della cittadina in cui tutti far soggiornare il pubblico del Festival nei giorni della kermesse "sta diventando concreta, nel senso che si stiamo seriamente e realmente lavorando", conferma il conduttore e direttore artistico Amadeus. In collegamento con l'emittente radiofonica RTL 102,5, Amadeus dice così facendo "si può creare una bolla, cioè permettere al pubblico di Sanremo, quantomeno alle cinquecento persone in platea, che dovranno essere sempre le stesse, di poter assistere e poter essere presenti fisicamente al Teatro Ariston".

Questa strategia è stata applicata in Norvegia alcuni mesi fa durante le riprese di Mission: Impossible 7, quando Tom Cruise ha noleggiato con soldi di tasca sua (dopotutto è anche il produttore) una nave da utilizzare come alloggio per il cast e la troupe del film nel tentativo di garantire la sicurezza di tutti e procedere con il piano di lavorazione. Il costo, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, è stato di circa 700 mila dollari per un mese di noleggio.

Amadeus spiega nell'intervista le regole che il pubblico di Sanremo dovrebbe rispettare, pressoché le stesse della troupe di Tom Cruise. "Le persone dovranno essere sempre le stesse e non potranno avere contatti con nessuno, poi magari tra queste persone ci saranno persone che già hanno ricevuto il vaccino", i tamponi "dovranno essere quotidiani, le persone saranno prese e portate sulla nave, dove trascorreranno una bellissima settimana di vacanza, e poi la sera li porteremo all'Ariston". E ancora "i pulmini saranno da massimo venti persone, così se ci fosse un problema, si potranno isolare i contatti. Insomma, c'è tutto un protocollo. Non è una cosa facile da attuare ma si può fare".