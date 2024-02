Sanremo 24, Fred De Palma rivela: "Angelina Mango è nella mia wave"

Gossip TV

Il cantante in gara al Festival di Sanremo rivela che gli piacerebbe collaborare con Angelina Mango.

Manca poco alla terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda stasera su Rai 1. Tra i Big in gara che saliranno sul palco dell'Ariston anche l'amata e apprezzata Angelina Mango che, nelle ultime ore, è stato elogiata da Fred De Palma.

La rivelazione di Fred De Palma su Angelina Mango

Tra i cantanti della 74esima edizione del Festival c'è anche Fred De Palma. Il giovane cantante, che stasera presenterà i BNKR44, ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio di questa sua esperienza a Sanremo e non solo. Fred ha infatti rivelato che, tra le artiste in gara, gli piacerebbe collaborare con Angelina Mango:

È una esperienza veramente incredibile. Ieri è andata bene. Mi sono divertito, quindi è andata bene! Tra le cantanti in gara? Angelina Mango è nella mia wave. Il pezzo è super fresco e quindi mi piacerebbe collaborare con lei.

Leggi anche Mahmood sorprende su Marco Mengoni a Sanremo 24

Fred De Palma ha poi parlato della serata delle cover dove canterà insieme agli Eiffel 65. A proposito di questa attesissima collaborazione, il giovane cantante ha confessato:

Io sono fan da quando ero ragazzino. Li volevo assolutamente sul palco dell’Ariston con me. E’ stato tutto abbastanza naturale e spontaneo. Ci siamo sentiti, ci siamo accordati come impostare il tutto e ci siamo!

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.