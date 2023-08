Sanremo 2024, i Coldplay tra i super ospiti? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo, tra i super ospiti della serata ci saranno i Coldplay? Ecco cosa sappiamo!

La prossima edizione del Festival di Sanremo il direttore artistico e conduttore Amadeus potrebbe aver davvero fatto un colpaccio: si vocifera, infatti, che a Sanremo 2024 tra i super ospiti ci saranno i Coldplay.

Sanremo 2024, i Coldplay tra i prossimi super ospiti?

Con la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva 2023/2024 sono state anche confermate le date della nuova edizione della kermesse canora, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. Al momento, Amadeus è immerso nei lavori di selezione delle nuove proposte canore e dei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston, ma cominciano già a circolare le prime voci su alcuni dei super ospiti che saranno presenti al Festival.

Se l'anno scorso erano stati i Maneskin a far tremare il palco, dopo aver vinto Sanremo nell'anno precedente con Zitti e buoni, quest'anno, Amadeus potrebbe essere in trattativa per portare come star internazionale i Coldplay: a svelare la notizia è la pagina X di La Tv, che riporta che una delle band più amate del panorama internazionale e nostrano potrebbe esibirsi sul palco dell'Ariston.

Quella del 2024 potrebbe essere l'ultima edizione sotto la direzione artistica di Amadeus e il conduttore potrebbe aver deciso di concludere in gran bellezza, invitando i Coldplay all'Ariston. Dopo Amadeus, sembra che la Rai possa chiedere a un artista nel campo musicale di prendere il posto di direttore artistico e si vocifera che, tra i possibili candidati, ci sia anche Nek, che ha recentemente dato prova di sapersela cavare sul palco come conduttore. Infatti, l'artista ha co-condotto, con Andrea Delogu, l'evento Tim Summer Hits, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica.