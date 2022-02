Sanremo 2022, Ma come ti vesti - Festival Edition: Lauro si spoglia, Drusilla Foer divina

Gossip TV

Scopriamo insieme i migliori e peggiori look della terza serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Ecco le nuove le pagelle della seconda edizione di Ma come ti vesti - Festival Edition, un resoconto dettagliato e pungente dei Look migliori e peggiori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Lungi da noi giudicare il talento canoro dei Big in gara, ecco una carrellata delle scelte stiliste più azzeccate, quelle che ci hanno fatto battere il cuore e strappato un applauso, e quelle che proprio avremmo preferito non dover vedere. Mentre Laura Pausini è la regina assoluta della seconda serata, nel terzo appuntamento con la kermesse musicale più amata d’Italia, Mahmood e Blancosono la coppia perfetta, Drusilla Foer non ne sbaglia una, Aka7even si avvicina alla sufficienza in tema di stile. Achille Lauro si spoglia in diretta.

I look di Presentatore, Co-conduttrice e Ospiti

Amadeus ci abbaglia per la terza sera consecutiva in un abito firmato in Gai Mattiolo. Lo stilista continua a cospargere il presentatore di lustrini, ma questa volta il risultato è più sobrio sebbene non meno scenografico. Amadeus splende nel blu notte della giacca tempestato da brillantini così come il papillon, scarpe in vernice très chic. Il file rouge di Gai Mattiolo ci conquista e il nostro voto non può che essere positivo: Voto: 8 ½

Drusilla Foer conquista l’Ariston con la versione dark dell’iconico abito di Marilyn Monroe in “Diamonds are girl best friends”, mixato a quello della matrigna di Cenerentola. Bella la manica a tre quarti, poco convincente lo scollo strutturato che nasconde lo splendido collier abbinato agli orecchini pendenti degni di una regina. Drusilla ha annunciato di non aver voluto collaborare con nessuna casa di moda internazionale, e di essersi affidata alla sua preziosa stilista fiorentina Rina Milano. La scelta si rivela azzeccata, l’outfit squisitamente eccentrico ma sofisticato. Meraviglioso il secondo cambio d’abito e il taglio del pantalone a vita alta con stampa in stile giapponese. Pazzesco l'abito pink brillantinato con guanto rosso fuoco abbinato a scarpe e rossetto. Voto: 8

Cremonini sceglie una punta di blu magnifico per il suo completo composta da gioca in velluto cosparso di glitter - tessuto che la fa da padrone in queste serate sanremesi - bella anche la camicia, mentre il pantalone lucido non convince, sebbene sdrammatizzi il resto dell’outfit. Voto: 7

Anna Valle sceglie un abito rosso fuoco senza maniche con corpetto impreziosito da un fiocco trasversale e gonna strutturata. Splendido il collier e il bracciale, mentre abbiamo qualcosa da ridire sul make-up. Passi il rossetto abbinato - anche se siamo un po' stanchi di portare avanti questo trend - ma non possiamo perdonare lo smokey in blu elettrico che incappuccia lo sguardo dell'attrice, né tantomeno il blush pesca fin troppo marcato. Voto: 6 -

I look dei Cantanti in gara

I Big promossi

Giusy Ferreri in Philipp Plein assolutamente promossa. Dopo l’esordio discutibile, la cantante dà sfoggio di grande classe con un completo giacca e pantalone iper-moderno total black. Bellissimi i tagli trasversali sui fianchi, la scollatura sensuale ma elegante, e lo spacco frontale sul pantalone palazzo. I sandali con plateau sfavillante ci convincono parzialmente, così come l’invisibile girocollo. Approvati acconciatura e make-up. Voto: 8

Fabrizio Moro impeccabile in un completo scuro, impreziosito da revers glitterati, una cravatta ton sur ton, firmato Philipp Plein. So rock i bottoni sui polsini a forma di teschio, così come l’acconciatura gipsy e la barba magistralmente fintamente non curata. Voto: 7½

Massimo Ranieri che classe in Versace! Il cantante indossa un completo nero a blocchi tono su tono, cravatta con l’iconica stampa, firma della casa di moda. Ranieri non delude mai. Voto: 8

Irama si presenta sul palco dell’Ariston con uno smanicato cargo nero, pantalone stime in pendant firmati Givenchy, e l’immancabile cascata di anelli. Bella l’acconciatura impreziosita da una treccia alta laterale con fili argentati che incorniciano il viso del cantante. Dopo il disastro del centrino della nonna, Irama si è decisamente ripreso e conquistata una meritata sufficienza. Voto: 6

Mahmood e Blanco solo brividi! La coppia più amata di questa edizione del Festival non ne sbaglia una. Mahmood, in un outfit firmato Ann Demeulemeester, ha scelto il total white e un completo oversize, che strizza l’occhio allo stile street. Blanchito torna sul palco con un mantello etereo, una camicia trasponete con rouges e pizzo che lascia intravedere i suoi numerosi tatuaggi, e un pantalone morbido nero, il tutto creato da Pierpaolo Piccioli per Maison Valentino. Una dicotomia perfetta anche nello stile. Voto: 8½

Iva Zanicchi elegantissima nel suo abito sfavillante , sormontato dal kaftano impalpabile blu elettrico. La cascata di collane e gli orecchini portano qualche critica, ma Iva nazionale può tutto e chiudiamo un occhio. Anche questa volta, make-up divino e acconciatura curatissima. A questo punto ci sentiamo di suggerire agli artisti più giovani di prendere esempio da una vera diva. Voto: 7

Achille Lauro torna sul palco dopo il nudo parziale della prima sera, con un outfit di Nick Cerioni per Gucci. Il cantante sfoggia una mise rock composta da giacca di pelle lucida pitonata, pantalone in raso abbinato all'impaplabile camicia che mette in mostra il torso nudo, tempestato dai numerosi tatuaggi di Lauro, che questa volta sono parzialmente coperti dal capo-spalla. La bellezza di Achille è che lui se ne frega e rende cool anche un abbinamento che su altri sarebbe stato da bocciatura. Non siamo impressionati e ci chiediamo quando torneranno i look estrosi che l'artista ha sfoggiato sul palco sanremese, ma per questa volta ci accontentiamo. Voto: 6

Classifica dei look che non ce l’hanno fatta

Aka7even dopo il disastro color fenicottero della seconda serata, inizia ad avvicinarsi alla sufficienza con il suo completo oversize firmato Stella McCartney. A non convincerci sono gli anfibi di vernice bianca con profili neri a contrasto, che mozzano la figura del giovane cantante. Di indubbio gusto anche la camicia fuori dal pantalone che rende tutto l’outfit goffo e privo di silhouette. La sufficienza è vicina e siamo certi che tu sia sulla buona strada per la promozione. Voto: 5½

Dargen D’Amico non troviamo le parole. Completo con stampa indie blu e bianca, che sarebbe un pugno in un occhio anche senza la camicia abbinata in verde oliva e color senape. Le scarpe bianche ortopediche rendono il tutto surreale, insieme agli occhiali da sole degni di un film fantascientifico. Il cantante ha scelto di affidarsi a stilisti giovani e moderni, ma qui si rischia l’effetto opposto ovvero quello di essere presi per la tappezzeria della zia bisbetica che regala caramelle Rossana ai nipoti. Voto: 3

Ditonellapiaga e Rettore portano avanti il look abbinato in calce and white, giocando sullo stile contrapposto ipermoderno e vintage. Ditonellapiaga indossa una jumpsuite con profondo scollo, una camicia di pizzo che lascia intravedere il reggiseno nero, mentre Rettore sfoggia un outif che strizza l’occhio a quelli amati da Elvis Presley, con tanto di croci maxi ai lobi. Voto: 5½

Michele Bravi in rosso fuoco per Roberto Cavalli. Lo stile del cantante è sempre più dark, ma con questo outfit diventa quasi fumettistico. Smanicato oversize arricchito da pendenti dorati, guanti lunghi costellati da fiori d’oro e rubino. Decisamente too much Michele. Voto: 5

RKomi bocciatissimo e non vorremmo neanche dover spiegare il perché. Maglia della salute bianca, guanto di pelle adatto ad uno scassinatore, pantalone di pelle con frange come un cowboy perfetto per gli strip club. Chiude il tutto la collana da vero texano amante dei giacimenti petroliferi. Voto: 4

Tananai speriamo che questo sia un outfit occasionale, con tutto il nostro cuore. Questo effetto Pollock con tanto di glitter, che sembra il risultato di una rovinosa caduta in una pozza di fango. Camperos rosa con fregi bianchi, cinturone con pietre e capello effetto bagnato non aiutano il cantante a brillare. Voto: 4

La Rappresentante di Lista e questa passione per i diademi che continua a lasciarci perplessi. Vesito stile Prom dopo invasione zombie, per una Cenerentola che sembra appena fuggita dal palazzo del principe in fiamme. Make-up deludente che invecchia la cantante di almeno dieci anni (e siamo generosi), per non parlare del capello raccolto con dis-grazia. Degna contraparte maschile nella versione dismessa del paggetto di corte che ha fatto a botte con la fuligine del caminetto. Il tutto firmato Jeremy Scott per Moschino. Voto: 2

