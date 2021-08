Sanremo 2022, Amadeus condurrà il Festival: l’annuncio ufficiale

Gossip TV

Sarà ancora Amadeus a condurre il Festival di Sanremo, come svela il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Sarà nuovamente Amadeus a condurre la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata d’Italia. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto la Rete a scegliere riconfermare la presenza del presentatore, che si è mostrato entusiasta di poter tornare sul palco dell’Ariston.

Amadeus torna sul palco del Festival di Sanremo

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si farà e sul palco dell’Ariston ci sarà nuovamente Amadeus. Il presentatore era in bilico, nonostante il successo delle ultime edizioni, e sembrava propenso a non accettare un eventuale rinnovo. Stefano Coletta, direttore della Rai, ha fatto invece sapere che la scelta della Rete è ricaduta proprio su Amadeus a fronte dell’ottimo lavoro svolto e degli ascolti da capogiro che la kermesse musicale ha registrato. “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”, ha spiegato Coletta.

💥#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72ᵃ edizione del Festival di Sanremo. @SanremoRai, dall’1 al 5 febbraio 2022 su @RaiUno.#Sanremo72https://t.co/7DyKOCzCPh — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) August 5, 2021

Dopo l’annuncio dei rinnovo diffuso in anteprima dal TG1, Amadeus ha commentato sui social, ringraziando tutti per la fiducia e ammettendo di essere molto emozionato. “Sono felice e non vedo l’ora. Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a Sanremo 2022, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese”, ha ammesso il conduttore. La settantaduesima edizione del Festival andrà in onda da martedì primo febbraio a sabato 5 febbraio 2022 ovviamente su Ra1.

