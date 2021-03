Sanremo 2021: tutto su Luisa Ranieri, l'attrice di Lolita Lobosco ospite al Festival

Gossip TV

L'attrice Luisa Ranieri è sul palco dell'Ariston per Sanremo 2021 stasera 3 marzo: ma chi è l'attrice che interpreta Lolita Lobosco e quale carriera ha avuto prima del Festival?

Stasera 3 marzo al fianco di Amadeus, come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021, ci sarà l'attrice Luisa Ranieri, in queste settimane protagonista della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Ma chi è Luisa Ranieri? Qual è stata la lunga carriera che l'ha portata al Festival sul palco dell'Ariston? Scopriamo qualcosa dei suoi lavori e della sua vita privata.

Luisa Ranieri, a Sanremo 2021 dopo una lunga gavetta: la sua carriera

Napoletana del 1973, Luisa Ranieri comincia il suo percorso artistico nel 2001, con un film e uno spot molto famoso: il film è Il principe e il pirata di e con Leonardo Pieraccioni, mentre lo spot è quello di Nestea diventato un tormentone, l'indimenticabile "Anto', fa' caldo" (dove fu diretta da Alessandro D'Alatri). Quasi da subito concilia cinema (tra cui un episodio dell'Eros di Michelangelo Antonioni nel 2004) e fiction come La squadra, Maria Goretti (2002) e La omicidi (2004) per Rai 1.



Veleno: Il trailer del film - Hd

In 15 anni diventa una presenza frequente del cinema italiano (Gli amici del bar Margherita, Mozzarella Stories, i due Immaturi di Paolo Genovese, Allacciate le cinture e Napoli velata di Ferzan Ozpetek), ma anche all'estero, con Letters to Juliet, Le marquis, Benvenuto a bordo. In tv invece preferisce minierie e fiction evento, magari biografiche: è Maria Callas in Callas e Onassis (2005), Gli anni spezzati - Il commissario (2014), Luisa Spagnoli (2016), La vita promessa (2018-2020) di Ricky Tognazzi. Ultimamente è sugli schermi di Rai 1 anche con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, ambientata a Bari e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, per la regia di Luca Miniero, col quale aveva già lavorato nella miniserie Amiche mie (2008) per Canale 5.

È apparsa in una puntata di Boris nel 2007, e quest'anno si cimenta anche con il doppiaggio, dando la voce al personaggio di Virana nel film di animazione Disney Raya e l'Ultimo Drago.



Vita segreta di Maria Capasso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Luisa Ranieri, prima di Sanremo 2021 i suoi precedenti impegni da conduttrice

La serata del 3 marzo 2021 al Festival di Sanremo non costituirà il primo impegno di Luisa Ranieri come conduttrice. Era apparsa infatti molti anni or sono in un altro programma-evento: era il 2005, affiancò Adriano Celentano nel suo Rockpolitik. Più avanti tra il 2012 e il 2013 ha condotto Amore criminale su Rai 3, una trasmissione d'inchiesta dedicata alle violenze sulle donne e ai femminicidi, con ricostruzioni. Attualmente Amore criminale è presentato da Veronica Pivetti.

Luisa Ranieri, oltre Sanremo 2021: curiosità sulla vita privata

Luisa Ranieri ha incontrato Luca Zingaretti nel 2005 sul set della fiction Cefalonia: i due hanno avviato una relazione che col passare del tempo ha portato la figlia Emma nel 2011, il loro matrimonio nel 2012 in Sicilia (con rito civile) e un'altra figlia, Bianca, nata nel 2015. Oltre al set di Cefalonia, marito e moglie hanno diviso al cinema quelli di Maldamore e Mozzarella Stories (tra gli altri), nonché della fiction Il giudice meschino. Luca è coproduttore inoltre proprio di Le indagini di Lolita Lobosco.