Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid salta la serata finale

Amadeus ha comunicato ufficialmente che Simona Ventura, risultata positiva al Covid, non parteciperà alla serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Doccia fredda per Simona Ventura, che sarebbe stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 per la serata finale del 6 marzo 2021: la presentatrice è risultata infatti positiva al Covid-19, venendo costretta suo malgrado a rinunciare alla sua partecipazione, seguendo le norme sanitarie molto strette che Amadeus sta facendo rispettare, dopo la sofferta preparazione del Festival, con la lunga polemica riguardante la possibile presenza di figuranti al posto del pubblico.

Simona Ventura non è nuova al Festival di Sanremo: ha collaborato alla conduzione del quarto Sanremo Giovani nel lontano 1996, per poi occuparsi del DopoFestival nel 2002, arrivando direttamente a condurre la manifestazione vera e propria nel 2004, in compagnia di Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Amadeus ha così dato la notizia che riguarda l'assenza di Simona Ventura: "Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare".

Sanremo 2021, il saluto di Simona Ventura tradita dal Covid

Simona Ventura ha salutato così i fan e l'organizzazione del Festival di Sanremo 2021, con un messaggio su Instagram pieno di amarezza e che vi riportiamo.

Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo, sono risultata positiva, anche se asintomatica. Grazie amico mio, e grazie e a tutta la famiglia di Sanremo per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa.