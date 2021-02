Sanremo 2021, prima positività al Covid in una band

Gossip TV

Un membro di una band è risultato positivo al tampone antigenico: di chi si tratta? Il complesso parteciperà ugualmente?

In attesa di capire come si articolerà esattamente il Festival di Sanremo 2021 senza pubblico, sappiamo che la macchina della sicurezza sanitaria funziona a pieno regime e con correttezza: Moreno Conficconi, detto il "Biondo", della band Extraliscio è risultato positivo al tampone antigenico prima di provare il brano in gara Bianca Luce Nera. Già capo orchestra di Raoul Casadei negli anni 90, fondatore dell’Orchestra Grande Evento, Moreno è dovuto entrare in isolamento insieme al resto della band, in attesa del tampone molecolare. Se dovesse risultare positivo anche a quello, la partecipazione della band alla gara potrebbe ancora non essere esclusa: in quel caso scatterebbe la quarantena di dieci giorni, al termine dei quali un eventuale tampone negativo rimetterebbe gli Extraliscio in pista.

Il protocollo sanitario anti-Covid è quindi più che mai a regime nell'allestimento del Festival di Sanremo 2021, che in un primo momento si è pensato potesse svolgersi con figuranti a fare le veci del pubblico: scartata anche quest'ipotesi, al momento sembra sia in ballo qualcosa di diverso, suggerito dagli spot bizzarri con Fiorello, che sta facendo capolino mascherato di quando in quando sulle reti Rai. Il Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Leggi anche Sanremo 2021: ufficiali ospiti e giuria, Amadeus li conferma