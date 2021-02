Gossip TV

Morgan non dimentica e, pochi giorni prima del debutto della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, attacca nuovamente Bugo.

Sebbene non sia stato scelto tra i 26 big che si esibiranno sul celebre palco dell’Ariston, Morgan segue con estrema attenzione le novità sanremesi, complice la presenza del suo ex collega e amico Bugo. Dopo aver ammesso di essere rimasto profondamente deluso dal fatto di essere stato escluso da Amadeus, al quale non ha risparmiato parole al vetriolo, Marco Castoldi lancia una pesante accusa al brano che Bugo si accinge a portare al Festival di Sanremo, ovvero “E invece sì”.

Sanremo 2021, Morgan lancia una pesante accusa a Bugo

Che succede Morgan? Il cantante più polemico del panorama italiano non si arrende, e continua ad attaccare a distanza Bugo. Il Castoldi è ormai icona celebre della storia del trash grazie alla sua rivisitazione del brano Sincero che ha portato all’abbandono immediato del collega, defilatosi dietro le quinte del palco dell’Ariston. Ma Morgan è anche desideroso di ribadire il suo talento artistico e di tornare sul palco del Festival di Sanremo. Un desiderio che, tuttavia, non è stato accolto dal momento che Amadeus ha deciso di escluderlo (così come tanti altri candidati) dalla rosa dei 26 big che si contenderanno il premio più ambito della musica italiana.

Inevitabilmente, Morgan si è scagliato contro il presentatore della kermesse musicale, annunciando di aver rinunciato alla sua candidatura a sindaco di Milano perché aveva ricevuto la certezza sulla sua partecipazione al Festival. Amadeus ha negato tutto, insinuando che il motivo della frustrazione del cantante non fosse la sua mancata partecipazione, quando piuttosto la certezza di vedere il rivale Bugo sul palco. “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Crisitan è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”, ha commentato Amadeus ai microfoni di Libero.

Insomma, se tra i due litiganti il terzo gode, con Morgan non si può di certo giungere a conclusioni affrettate. L’ex di Asia Argento, con evidenti ‘brutte intenzioni’, ha lanciato una bomba sul brano che Bugo presenterà a Sanremo, “E invece sì”. Sembra, infatti, che la canzone sia tutt’altro che inedita e che sia stata anche respinta dalla giuria di due anni fa. “La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa Baglioni e fu bocciata”, ha scritto il Castoldi nelle sue Ig Stories. Nonostante sia piuttosto improbabile che i due cantanti si incontrino nuovamente sul palco tra pochi giorni, il pubblico spera che Morgan faccia una delle sue apparizione impreviste, armato di pianola, al ritmo di “ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

