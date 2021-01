Sanremo 2021, "Mollo tutto, mi viene l'infarto", Amadeus si sfoga in privato

Gossip TV

Il Corriere ha colto indiscrezioni sull'esasperazione di Amadeus, alle prese con l'allestimento di Sanremo 2021, reso complesso dal Covid e dall'assenza di pubblico in sala: "Rischia di venirmi un infarto". A rischio slittamento? E quando?

Amadeus è in serie difficoltà con l'allestimento del Festival di Sanremo 2021: secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il conduttore e direttore artistico sarebbe stremato dalle recenti polemiche sull'uso di figuranti in sala nell'Ariston, da alcuni giudicati inaccettabili perché nella sostanza non diversi dal pubblico vero al quale teatri e cinema sono invece preclusi.

Ieri già vi avevamo comunicato che Amadeus e Fiorello, convinti che la gara non si possa svolgere degnamente senza persone in platea, starebbero pensando di lasciare. Ora Amadeus si sarebbe sfogato con degli amici con frasi come "Basta, chi me lo fa fare, mollo tutto." o addirittura "Se non mi ammalo di Covid rischia di venirmi un infarto."

Ma è possibile cancellare Sanremo? Sarebbe un evento epocale, ma al momento sembra assai più probabile che, in caso d'empasse tra i ministri, i vertici Rai e il conduttore, Sanremo 2021 potrebbe al massimo slittare in autunno, quando tutti auspichiamo se non un ritorno alla normalità una situazione in cui il rischio e il conteggio giornaliero delle vittime non siano più così preoccupanti. Secondo Al Bano, che pure fa il tifo per Amadeus e non vorrebbe che andasse via, si può prendere in considerazione l'idea senza remore: "In onore del Festival e per ciò che ha rappresentato nel mondo e per gli italiani è meglio rimandarlo. Il Covid morirà, Sanremo deve essere onorato per quello che è e farlo in piena pandemia è un errore."