Sanremo 2021: Irama si ritira dal Festival, arriva la proposta di Amadeus

Gossip TV

Irama squalificato dal Festival per il Covid, la proposta di Amadeus da una speranza al cantante.

Dopo la conferma della positività al Covid di due suoi collaboratori, Irama è costretto a ritirarsi dal Festival di Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata, però, Amadeus ha fatto una proposta che potrebbe dare una seconda possibilità al giovane cantante.

Irama fuori da Sanremo 2021, la proposta di Amadeus

Colpo di scena a Sanremo 2021. Irama si è ritirato dal Festival a causa del Covid. Dopo la conferma della positività di alcuni membri del suo staff, il cantante è obbligato alla quarantena e di conseguenza non potrà esibirsi sul palco dell'Ariston. Amadeus, però, ha cercato di non buttare all'aria tutto il lavoro fatto dal cantante proponendo di mandare in onda le prove generali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo, il vicedirettore di Rai1 Fasulo ha dichiarato: "Ieri mattina un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all'antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare per tutto lo staff di Irama e Irama compreso. Il collaboratore è nuovamente positivo al molecolare e così anche un altro collaboratore di Irama. Tutti quelli che sono entrati in contatto con loro devono fare 14 giorni di quarantena, questo significa che – anche se aspettiamo una comunicazione ufficiale della Asl di Imperia – a termini di regolamento, Irama si ritirerà e non può passare in onda. La vicenda si conclude in questo modo triste. Aspettiamo la comunicazione dell'Asl, ma quello che accadrà concretamente è che dovrebbe ritirarsi. A termini di regolamento, si ritira".

Leggi anche Gaia: da Amici al Festival di Sanremo, le prime dichiarazioni della cantante

Per Irama, però, c'è ancora una piccola speranza grazie alla proposta fatta da Amadeus: "Come diceva Fasulo, da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe trovarsi a saltare anche la finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d'accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Questo permetterebbe a Irama di essere in gara".

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.