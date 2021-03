Sanremo 2021, i Måneskin dopo la vittoria: "Non è una moda, è l'occasione per affermare sé stessi"

Gossip TV

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, i Måneskin si svelano al pubblico e parlano della filosofia della loro musica.

I Måneskin hanno vinto la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il loro brano “Zitti e buoni”. Un successo strepitoso per la band che ha portato un po’ di sano rock sul palco dell’Ariston, rifiutando gli stereotipi e puntando tutto sul loro talento indiscusso. Prima di intraprendere questo percorso, i Måneskin hanno rilasciato una lunga intervista parlando della loro musica e del messaggio che vogliono lanciare al pubblico.

I Måneskin contro stereotipi e pregiudizi: così il rock libera la mente

Strepitoso successo per i Måneskin che hanno vinto meritatamente la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi primi dopo le cinque serate di gara. La band ha fatto parlare di sé per il sound squisitamente rock, il grande carisma dimostrato sul palco dell’Ariston che fa invidia a cantanti ben più navigati, e per i look sensazionali firmati Etro. Prima di gettarsi in questa esperienza emozionante che li condurrà agli Eurovision, i Måneskin hanno rilasciato una lunga intervista a Chi. Ecco cosa hanno svelato Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio al settimanale di Alfonso Signorini.

Il concetto di ribellione è chiave nei testi della giovane band romana, che vuole distaccarsi dagli stereotipi imposti dalla società e dare modo all’essere di esistere senza pregiudizi e paura del diverso. “Non è una moda, è l’occasione di affermare sé stessi: se un ragazzo si veste in modo femminile non va etichettato come omosessuale, deve sentisi libero di fare le cosa che gli piacciono senza temere il giudizio. Ci stiamo imbattuti per primi in questo problema: noi siamo forti e ce ne freghiamo, ma non è così per tutti, ci sono ragazzi che vengono feriti e dobbiamo lottare anche per loro”, ha dichiarato Victoria.

I componenti della band sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita personale, non avendo bisogno che il gossip parlasse al posto della loro musica. A tal proposito, Damiano ha ammesso: “Quello che accade sul palco resta sul palco, quello che è show è show, io posso anche interagire con cento persone, ma quando torno a casa sono Damiano. Le priorità è la band, se mi trovassi una persona che non è d’accorso le direi: “Impara a suonare e vieni con noi”. Superata l’iniziale ansia da prestazione, i Måneskin hanno ancora il timore di venire dimenticati e per questo cercano di superarsi, senza accomodarsi sul successo ottenuto fino ad ora. Così, il 19 marzo 2021, uscirà l’ultimo album della band dal titolo ‘Teatro d’Ira’ Vol I. “ Vogliamo che la rabbia che esprimiamo sia catartica, che chi non si sente capito o sente dentro un’energia inespressa la sfoghi attraverso la nostra musica”, ha spiegato Victoria.