Sanremo 2021, i Coma_Cose ultimi in classifica la prendono con ironia: "Bellissimo punto di partenza"

Il duo musicale milanese commenta sui social il 26° posto di ieri sera mentre Fiamme negli occhi è tra i brani più ascoltati su Spotify.

L'ultimo posto nella classifica delle cover eseguite ieri sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2021 non ha scoraggiato i Coma_Cose, il duo musicale composto da Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano in gara con la romantica ed evocativa Fiamme negli occhi. Ieri sera si sono esibiti con una cover de Il mio canto libero di Lucio Battisti, uno degli artisti che - come hanno spiegato - più ha influenzato la loro storia musicale ma l'orchestra, a cui erano affidate le votazioni durante la terza serata del Festival, non li ha premiati. Nessun problema, però, per i due cantautori che hanno comunque voluto "festeggiare" il 26° posto con un bicchiere di vino e un post sui social in cui hanno sottolineato di avere tanta "voglia di riscatto".

La classifica non scoraggia i Coma_Cose: Il messaggio sui social

Appreso il risultato della classifica, Fausto e Francesca - coppia artistica e nella vita - hanno comunque brindato via Instagram e questa mattina hanno postato sui social un messaggio per i fan ringraziandoli per il supporto. "Ultimi è un bellissimo punto di partenza quando c'è voglia di riscatto. Le fiamme negli occhi sono sempre lì, questa sera torniamo a farle bruciare", hanno scritto ricordando l'appuntamento per stasera quando torneranno a cantare la loro Fiamme negli occhi, canzone che intanto sta lentamente scalando le classifiche rimanendo fissa nelle prime 10 posizioni nella Top 50 Italia di Spotify. Anche in radio il pezzo, secondo i dati riportati da EarOne, è tra i primi 15 più trasmessi e i Coma_Cose hanno potuto contare addirittura sull'appoggio della prestigiosa Enciclopedia Treccani che, su Twitter, ha proposto una vera e propria analisi del testo di Fiamme negli occhi, un esempio di scrittura fine, ricercata e ricca di evocative metafore.

Sanremo: Gli ultimi posti che hanno portato fortuna

E i Coma_Cose non fanno male a brindare per l'ultimo, seppur provvisorio, ultimo posto. Sono moltissimi, infatti, i precedenti di canzoni arrivate ultime o penultime al Festival che poi hanno ottenuto un enorme successo: da Vado al massimo di Vasco Rossi a Una lacrima sul viso di Bobby Solo passando per Donne di Zucchero. Più tardi, pensiamo a una giovane Carmen Consoli che nel 1997 ricevette un amaro "non classificato" con la sua famosissima Confusa e felice. Fuori dalla classifica ricordiamo anche i Negramaro e i Modà che, rispettivamente con Mentre tutto scorre e Riesci a innamorarmi, furono scartati ma che, lontano dal palco dell'Ariston, trovarono decisamente fortuna.

