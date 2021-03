Sanremo 2021: chi è Vittoria Ceretti, la top model al Festival

Gossip TV

Modella da una decina d'anni, Vittoria Ceretti affiancherà oggi 4 marzo Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2021.

Stasera 4 marzo al Festival di Sanremo 2021 ad affiancare Amadeus e Fiorello ci sarà anche la top model Vittoria Ceretti, da una decina d'anni uno dei nomi più celebri delle passerelle nostrane e internazionali. Ma chi è Vittoria Ceretti? Conosciamola attraverso la sua carriera.

Vittoria Ceretti, la modella a Sanremo, dopo Dolce & Gabbana, Armani e Vogue

Vittoria Ceretti, classe 1998, è nata in quel di Brescia, per la precisione nella frazione di Inzino a Gardone Val Trompia. Ha 14 anni quando partecipa al concorso Elite Model Look, trovandosi poi a 16 anni già sulle passerelle di Dolce & Gabbana: l'esordio è nella primavera/estate 2014, poi diventa protagonista di quella autunno/inverno. Dopo il 2015 la vuole anche Armani e nel 2016 è sulla copertina di Vogue Italia. Il fotografo Steven Meisel ne fa una star, in campagne per Prada e Alberta Ferretti. Tra il 2017 e il 2018 ottiene tutte le principali copertine delle varie edizioni di Vogue: Giappone, America, Francia, Germania, Inghilterra. Si è legata anche a campagne di Tiffany & Co., Zara e Saint Laurent, sfilando tra gli altri per Chanel, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Tommy Hilfiger, Salvatore Ferragamo, Burberry, Versace, Louis Vuitton, Hermes e Givenchy.





Vittoria Ceretti, vita privata della modella a Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello

Data la giovanissima età, non c'è da costruire su Vittoria Ceretti una vita privata vasta quanto il suo già stellare curriculum professionale. Nel giugno del 2020 si è sposata col fidanzato Matteo Milleri, di professione dj (Tale of Us). Un matrimonio non di dominio pubblico a Ibiza, in forma privata e reso noto a cose fatte, sui social. Mantiene un forte rapporto di amicizia con Piergiorgio Del Moro, casting director che l'ha scoperta e tra l'altro le ha assicurato ingaggi per molte firme, tra cui Donatella Versace.





Vittoria Ceretti, lo sfogo contro chi non accetta le restrizioni contro il Covid

Alla fine di febbraio Vittoria Ceretti si è sfogata in una storia di Instagram sulle abitudini rischiose di tanti suoi conterranei, proprio nel momento in cui la provincia di Brescia ricominciava a soffire per il Coronavirus. Le sue parole sono state molto dure e hanno fatto discutere. Di certo Vittoria non è una negazionista, anzi.

Abbastanza stufa di vedere tutti voi affollati fuori dai bar. Gruppi di persone a distanza ravvicinata, con la mascherina abbassata mentre bevono un gin tonic. Io personalmente non mi sentirei per niente al sicuro a stare così vicina a più persone sconosciute senza portare la mascherina... non mi sono neanche fidata ad andare fuori a pranzo da quando la Lombardia è in zona gialla. [...] Siete davvero così superficiali? E anche sui social... con che coraggio pubblicate foto e video di voi e i vostri amici stretti (ma in realtà ammettiamolo, nemmeno poi così stretti) in casa, o in giardino o terrazza che sia a festeggiare l'ultima sera liberi? [...] Come fate lunedì a presentarvi al lavoro (per i fortunati che hanno ancora un lavoro) e farvi vedere dai vostri colleghi e dal capo che magari hanno visto il vostro importantissimo, imperdibile aperitivo del sabato sera? E le vostre famiglie? E i genitori? Magari un po' anziani, magari che si prendono cura dei nonni o che magari hanno un lavoro a loro volta lunedì...