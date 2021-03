Sanremo 2021, Bugo si esibisce e Morgan lo demolisce sui social (VIDEO)

Gossip TV

Mentre Bugo si esibisce sul palco del Festival di Sanremo, Morgan lo demolisce sui social cantante le versioni integrale de Le brutte intenzioni.

La vendetta è un piatto che va servito freddo e Morgan questo lo sa bene. Il cantante, furioso per essere stato estromesso dalla settantunesima edizione del Festival di Saremo, ha deciso di boicottare l’esibizione del suo nemico numero uno: Bugo. Mentre l’artista si esibisce sul palco dell’Ariston, infatti, Morgan pubblica su Instagram il video integrale de ‘Le brutte intenzioni’, ricevendo il plauso del popolo del web.

Sanremo 2021, Morgan demolisce Bugo

Ad un anno dall’abbandono più celebre del palco dell’Ariston, lo scandalo che coinvolse Morgan e Bugo in prima serata durante la serata cover del Festival di Sanremo, il Castoldi ha servito una vendetta perfetta al suo ex collega. Bugo è stato scelto tra i 26 Big in gara per la settantunesima edizione della kermesse musicale, mentre Morgan è stato escluso non senza un mare di polemiche.

Il cantante ha atteso a lungo il momento in cui avrebbe potuto avere la sua rivalsa, e ha deciso di pubblicare il video integrale de ‘Le brutte intenzioni’ proprio nel momento in cui Bugo si esibiva in diretta su Rai 1 con la sua canzone sanremese ‘E invece sì’. Brano che è finito al 24esimo posto ai fanalini di coda della classifica.

Scacco matto per Morgan, che su Instagram fa incetta di visualizzazioni e fa impazzire il popolo del web con l’intro ormai reso celebre. Che Bugo abbia avvertito l’energia negativa emanata dal suo antagonista, tanto da non riuscire a convincere la giuria demoscppica? Quel che è certo è che il cantante non ha brillato nel look, che è tra i meno apprezzati nelle nostre pagelle sui look di Sanremo.