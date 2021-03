Sanremo 2021, Barbara d'Urso delusa per il mancato omaggio a Stefano D'Orazio: "Ci sono rimasta male"

Gossip TV

A Pomeriggio 5, Barbara d'Urso rivela di essere rimasta delusa dal mancato omaggio a Stefano D'Orazio durante le serate del Festival di Sanremo.

Si è conclusa da pochissimi giorni la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più famosa d’Italia che ha visto la conduzione del rodato duo formato da Amadeus e Fiorello. Se la vittoria dei Maneskin sembra aver accontentato la maggioranza del pubblico, il mancato omaggio a Stefano D’Orazio batterista di Pooh ha fatto storcere il naso a Barbara d’Urso. La presentatrice partenopea ammette di essere molto delusa a Pomeriggio 5 ed è subito polemica.

Sanremo 2021, l’ira di Barbara d’Urso per Stefano D’Orazio

Barbara d’Urso è stata colpita profondamente dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, leggendario batterista dei Pooh e suo carissimo amico, che è venuto a mancare il 6 novembre 2020. D’Orazio è uno dei simboli della canzone italiana e la presentatrice partenopea si augurava che in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la sua memoria sarebbe stata onorata con un omaggio degno della sua importanza nella storia della musica. Invece, Amadeus e Fiorello non hanno neppure fatto cenno al musicista, lasciando la d’Urso piuttosto amareggiata.

“Come sapete mi legava e mi lega una profondissima amicizia da fratello a sorella con Stefano D’Orazio… Anch’io ci sono rimasta molto male che non sia stato ricordato”, ha ammesso la d’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. La presentatrice ha fatto sapere di aver intenzione di approfondire la questione nelle prossime puntate del suo talk show pomeridiano su Canale5.

Poi, Barbara ha lasciato spazio al collegamento con Orietta Berti che ha promesso alla presentatrice di presentarsi presto come ospite in uno dei suoi programmi, mentre la partenopea ha raccontato di aver tenuto compagnia alla cantante dietro le quinte del Festival: “Siamo state al telefono nel dietro le quinte di Sanremo e abbiamo riso di gusto, avevo le lacrime”. Mentre il Festival ha portato fortuna ai Maneskin, Arisa sembra essere in crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo con il quale dovrebbe convolare a nozze tra pochi mesi.