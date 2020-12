Sanremo 2021: Amadeus risponde a tono alle accuse di Morgan

Gossip TV

Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, non ci sta e risponde per le rime a Morgan che gli aveva dato del bugiardo e del traditore, tra le altre cose.

“Ha detto cose non vere”. La risposta di Amadeus è arrivata, sulle pagine del quotidiano Libero. Era inevitabile, dopo le accuse davvero virulente di Morgan. “Non gli ho promesso un posto dei 26 big”, ha aggiunto Amadeus, “gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio festival”.

Dopo la polemica scatenata dal cantante, è stato escluso anche dalla giusta della serata finale di Sanremo Giovani. Il direttore artistico e conduttore ha poi aggiunto, “mi ha mandato degli insulti in privato su cui è meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”.

Riguardo alle accuse di non conoscere la musica, di non sapere la differenza fra una nota e l’altra, ecco cosa ha detto Amadeus, “Un direttore artistico deve sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica. Un direttore artistico ha una visione personale del suo festival e sceglie seguendo i suoi criteri. E comunque non sempre un grande allenatore è stato un grande giocatore. Guarda Mourinho…”.