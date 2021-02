Sanremo 2021, Amadeus: "La rabbia c'è, ma è una fortuna avere Fiorello"

Gossip TV

Amadeus a Oggi ha confidato quello che prova per la gestione di un Festival di Sanremo 2021 così complesso nell'epoca del Coronavirus.

Dopo i numerosi tira e molla tra Amadeus e le autorità sanitarie per l'allestimento del Festival di Sanremo 2021, il conduttore e direttore artistico si è rassegnato a un festival senza pubblico, ma questo non significa che non abbia ancora dubbi sull'effetto che farà, specialmente ai cantanti. Lo si capisce da un'intervista che Amadeus ha rilasciato a Oggi, quando mancano ormai pochi giorni alla partenza della kermesse, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo.

Non so come sarà in una situazione così anomala. [...] Sono arrabbiato anch’io, inutile negarlo, ma essere arrabbiato nel mio caso significa raddoppiare le forze.

Amadeus soffre anche per la distanza fisica dagli affetti, dato che persino suo figlio José non potrà assistere alle serate ma dovrà seguire l'impresa del babbo in tv come tutti noi, da una camera d'albergo! Eppure un affetto accanto ad Amadeus ci sarà, sul palco. Parliamo di Fiorello.

Amadeus e Fiorello, un sostegno reciproco per Sanremo 2021

Amadeus a Oggi non nasconde che il sostegno morale e artistico dell'amico di lungo corso Fiorello, la sua complicità, si è rivelata più che mai indispensabile nel processo di preparazione così complesso del Festival di Sanremo 2021. Ricordiamo che i due si conoscono dalla metà degli anni Ottanta, quando entrambi muovevano i primi passi a Radio Deejay. Fiorello ha in mente "sorprese" per il Festival, e Amadeus giura di non conoscerle (difficile credergli, però!).

È una fortuna averlo a fianco. [...] Quando ero preso dallo sconforto, lui mi rassicurava. Se i dubbi venivano a lui ero io a farglieli passare.