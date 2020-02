Sanremo 2020, il look di Achille Lauro infiamma il Festival: ecco perché si ispira a San Francesco

Gossip TV

Achille Lauro si spoglia sul palco e sconvolge il web, ispirandosi a San Francesco.

Ieri, martedì 4 febbraio 2020, ha debuttato la settantesima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora condotta da Amadeus. I primi dodici cantanti si sono esibiti sul palco, incantando il pubblico a casa. Uno in particolare ha catalizzato l'attenzione del pubblico.Si tratta di Achille Lauro, il rapper romanzo classe 1990, che ha lasciato il pubblico senza parole con un outfit a sorpresa.

Lauro, che sul palco dell'Ariston ha presentato il suo brano 'Me ne frego', si è presentato avvolto in un lussuoso mantello nero e oro, per poi spogliarsi del pesante drappo e mostrare una tuta integrale dorata e completamente ricoperta di brillanti. La rivelazione ha mandato il pubblico in visibilio, riscuotendo un successo stratosferico tra il popolo del web che si è affrettato a condividere l'iconico momento. Conclusa la sua esibizione, sul profilo social del cantante è stato comunicato il motivo che ha spinto Lauro a osare con un look fuori dagli schemi, firmato dalla celebre casa di moda italiana Gucci.

"San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”, questa è la spiegazione sul suo account Instagram.

Anche alcuni big come Mara Venier e Fedez hanno apprezzato il fantasioso look. Non ci resta che attendere giovedì 6 febbraio 2020, giorno in cui Achille tornerà sul palco al fianco di Annalisa, per scoprire il prossimo estroso abbigliamento del cantante.

