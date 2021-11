Sangiovanni confessa: ''Amici? Se bestemmi non ti mandano via''

Gossip TV

Sangiovanni parla delle bestemmie ad Amici e di come vengono punite.

Sangiovanni continua la sua scelta al successo nel mondo musicale, dopo essersi classificato secondo al Serale della ventesima edizione di Amici. Il cantante ha svelato un retroscena inedito che riguarda il talent show di Maria De Filippi.

Sangiovanni parla del regolamento di Amici

Ospite del podcast Il Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, Sangiovanni è tornato a parlare della sua esperienza nella ventesima edizione di Amici. Questa volta, tuttavia, il cantante dà una versione inedita del programma di Maria De Filippi. Commentando la scelta di molti reality show di punire severamente gli scivoloni dei concorrenti, arrivando spesso all’espulsione immediata, Sangiovanni ha rivelato che anche agli alunni della scuola più famosa d’Italia è capitato di bestemmiare, ma che le conseguenze sono state ben diverse.

“Non uccidetemi redattori di Amici. Loro ci dicevano di non bestemmiare e noi siamo stati bravi perché è successo tipo due volte. Una volta uno nuovo è entrato con una sfida e parlando ci ha detto che lui bestemmiava quando era arrabbiato e non sapeva se sarebbe riuscito a trattenerla […] Eravamo in giardino, torniamo dentro e nel corridoio era stretto… io l’ho mezzo spinto ed ha preso lo spigolo con il mignolo ed ha lanciato un bestemmione, il giorno zero. Cosa succede se scappa la bestemmia? Non ti eliminano. Non puoi bestemmiare ovviamente, specie quando sei ripreso. Se scappa però puoi farlo, è successo”, ha ammesso Sangiovanni senza, tuttavia, voler fare il nome del collega in questione.

Cogliendo la balla al balzo, Fedez ha ironizzato: “Io spero che Amici diventi il primo programma dove si può bestemmiare […] In TV ti mandano via per una bestemmia come se fossi un pezzo di mer** e avessi ammazzato un cristiano”. A sensazione, non sembra plausibile che Maria possa accettare il suggerimento del rapper!

