Sandra Milo posa nuda in uno scatto per una cover, a 87 anni

La redazione di Comingsoon.it di 01 dicembre 2020 5

L'attrice Sandra Milo stupisce tutti posando seminuda come modella per uno scatto finito in copertina di una rivista patinata, la rete e le colleghe più giovani apprezzano.