Sabrina Salerno si sbilancia su Ballando con le stelle

Una delle protagoniste dei social di questi tempi, Sabrina Salerno è una delle più attese partecipanti a Ballando con le stelle, con la sua grande bellezza che supera gli anni che passano. Ma è lei a sbilanciarsi su questa esperienza.

Sempre più popolare sui social, come quando impazzava in televisione e con i suoi video musicali. Sabrina Salerno è molto amata, oltre che ammirata per la sua simpatia e bellezza. Le sue storie su Instagram sono ormai di culto. Non stupisce, quindi, che sia stata annunciata come una delle partecipanti più attese dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle. Lo ha detto direttamente MIlly Carlucci, nel corso di un'apparizione a La vita in diretta. Non che sia stata una grande sorpresa, visto che i nomi erano già stati anticipati con indiscrezioni dimostratesi corrette.

Da settimane si parla della Salerno, pronta ormai a dimostrare la sua abilità nei passi di danza. Proprio durante l'immutabile diretta del pomeriggio di Rai1, ha commentato con un video la sua nuova avventura. Un video in cui non ha certo nascosto il suo entusiasmo. "Inutile, dirlo. Non vedo l'ora!". Parole magari che non rivoluzioneranno il mondo dello spettacolo, ma confermano la sua semplicità, quella che l'ha fatta emergere recentemente, dopo anni di relativo anonimato, come un personaggi che accompagna la quotidianità di molti italiani.

"Non vedo l'ora di entrare in sala prove per conoscere colui il quale sarà il mio ballerino", ha aggiunto Sabrina Salerno, parlando della sua imminente partecipazione a Ballando con le stelle. Cominciare a ballare, come faceva nei video ormai mitici dei suoi single di successo degli anni '80 e '90, come Siamo donne, al fianco di Jo Squillo, che le diede notevole fama anche all'estero.

Sappiamo che in molti non vedete l'ora che la prima puntata di Ballando con le stelle inizi. Non resta che sintonizzarsi su Rai1 sabato 16 ottobre, naturalmente in prima serata.