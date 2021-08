Sabrina Ghio si sposa: il video della romantica proposta di Matrimonio!

Gossip TV

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha detto sì al compagno Carlo Negri.

Ha detto sì tra le lacrime la bella Sabrina Ghio, sorpresa nel giorno del suo compleanno dalla proposta di matrimonio del compagno Carlo Negri. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e la Ghio ha sempre elogiato l’amore che li lega, e che ha superato prove difficili negli ultimi tempi, dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto gravi problemi di salute.

Sabrina Ghio e Carlo Negri si sposano

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, vive una bellissima favola d’amore con il compagno Carlo Negri. Lui si è assicurato l’affetto eterno della figlia della romana, la dolce Penelope, e ha sostenuto Sabrina sin dal primo momento, anche quando la Ghio ha scoperto di avere problemi di salute. Non è stato un anno facile per Sabrina ma ora c’è qualcosa da festeggiare e per la quale essere sinceramente felici. In occasione dei festeggiamenti per il compleanno della romana, Carlo ha deciso di stupirla con una proposta di matrimonio molto romantica.

Il Negri si è inginocchiato, con tanto di anello alla mano, e ha chiesto in sposa la sua dolce metà. Sabrina è scoppiata in lacrime e ha abbracciato l’amore della sua vita, pronta a fare il grande passo e a concretizzare questa favola con la benedizione della figlia che si è stretta alla coppia. La Ghio è rimasta nel cuore dei fan del dating show di Maria De Filippi, che l’hanno sostenuta senza riserve durante il suo percorso nel programma, e ora si sono riversati sulla sua pagina Instagram per congratularsi con lei e Carlo. Ora, bisogna solamente attendere la data ufficiale delle nozze!

