Romina Power scoppia in lacrime a Cellino San Marco: ecco cosa è successo all'ex moglie di Al Bano

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, Romina Power sarebbe scoppiata in lacrime durante il concerto del figlio Yari a Cellino San Marco, forse ripensando al matrimonio con Al Bano.

Momento di commozione per Romina Power. L’ex moglie di Al Bano scoppia in lacrime durante il concerto del figlio Yari e della fidanzata Thea Crudi, a Cellino San Marco. Secondo i ben informati, la cantante potrebbe essere molto scossa dal desiderio del Carrisi di sposare Loredana Lecciso.

Romina Power in lacrime per Al Bano?

Momento difficile per Romina Power? La cantante si è recata al concerto del figlio Yari a Cellino San Marco, che si è esibito con la nuova fidanzata Thea Crudi. Secondo recenti indiscrezioni, il rampollo di casa Carrisi avrebbe avuto una brutta discussione con Loredana Lecciso, che l’avrebbe spinto a lasciare la Puglia per raggiungere il resto della famiglia in vacanza.

Si vocifera, infatti, che Al Bano abbia intenzione di sposare la Lecciso, dopo il ritorno di fiamma che ha portato grande serenità nella chiacchieratissima famiglia. Proprio durante il concerto di Yari, come riporta ‘Libero Quotidiano, la Power si sarebbe commossa vistosamente durante l’esecuzione de 'Il mio canto libero', celebre brano di Lucio Battisti.

Forse, ascoltando quelle parole cariche di sentimenti, Romina si sarebbe sciolta pensando alla sua storia con il Carrisi e all’ipotesi del nuovo matrimonio con Loredana, con la quale non sembra scorrere buon sangue.