Riccardo Scamarcio a Brenno Placido: "Se non la pianti ti prendo a schiaffi"

Gossip TV

È un'atmosfera agitata quella che si respira sul set del film L'ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido con il figlio Brenno e Riccardo Scamarcio nel ruolo del pittore.

Riccardo Scamarcio è sul set da un mese ormai, in quello che presumibilmente potrà diventare uno dei ruoli più importanti della sua carriera. L'attore interpreta il pittore Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, nel film L'ombra di Caravaggio diretto da Michele Placido. Il cast è di quelli che saltano all'occhio. Oltre a Scamarcio ci sono Isabelle Huppert, Louis Garrel, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Micaela Ramazzotti, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Lorenzo Lavia, lo stesso Michele Placido e il figlio Brenno Placido. Quest'ultimo intepreta Ranuccio Tomassoni, il giovane ucciso dal Caravaggio il quale fu condannato alla decapitazione per questo delitto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Libero, Riccardo Scamarcio e Brenno Placido hanno avuto una discussione durante le riprese di una scena che stava per degenerare.

Riccardo Scamarcio e Brenno Placido: la lite sul set e la rissa sfiorata

I rumor riportano di uno scambio tra i due in cui Riccardo Scamarcio sosteneva che Brenno Placido non avrebbe colto il senso di un dialogo della sceneggiatura. A voce alta davanti ai membri della troupe, il primo avrebbe spiegato al secondo il modo giusto per recitare la scena. A quel punto Placido avrebbe detto "Va bene, va bene, basta, giriamola come vuole Riccardo”, suscitando l'ira del collega per l'ironia infusa nella frase. “Non ti azzardare a ripetere una cosa così, è scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando null e se non la pianti ti prendo a schiaffi” pare sia stata la risposta di Scamarcio, prima che i due si avvicinassero pericolosamente. A evitare il peggio sono stati i presenti sul set, che hanno distanziato i due attori senza che il Placido regista se ne accorgesse perché non presente in quel momento.

Ambientato nel 1600, L'ombra di Caravaggio racconta il geniale e sovversivo artista che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l’Ombra di un implacabile potere occulto. Un’inquietante figura è stata infatti incaricata di indagare sul pittore che - con la sua vita e la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. L’esistenza di un genio nelle mani di un’Ombra. Si tratta di un film evento sull’intricata e avventurosa esistenza del grande pittore raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nell’insondabile mistero del suo animo tormentato. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un’artista maledetto dal talento assoluto, costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata, con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.