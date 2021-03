Renato Zero felice e vaccinato grida su FB "Viva il vaccino! Viva la vita!"

Gossip TV

Renato Zero ha potuto vaccinarsi e ha deciso di condividere la sua gioia coi fan, con una foto su Facebook e tanto entusiasmo.

Che Renato Zero sia sempre stato una persona di straordinaria vitalità e positività è cosa nota a tutti i suoi fan. Ieri il popolarissimo cantante ha dato l'ennesima dimostrazione del suo carattere ai suoi sorcini pubblicando su Facebook la foto che vedete qua sotto mentre si sta vaccinando, accompagnata dalla entusiastica didascalia: "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!

Un bel modo per convincere gli scettici che il vaccino è l'unico modo sicuro per contrastare il covid 19. Il "paziente" Zero, come spiritosamente si definisce, ha compiuto 70 anni il 30 settembre 2020 e adesso nel Lazio ci si può prenotare anche per la fascia di età 70-71. Quindi, senza passare davanti a nessuno, Renato ne ha approfittato e si è fatto iniettare convinto la sua dose di AstraZeneca.

Tra tutti quelli che hanno espresso la loro approvazione c'è anche il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che applaude con un altro post su Facebook.