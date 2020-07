Raimondo Todaro: Biografia, Fidanzata, matrimonio Francesca Tocca e Curiosità sul ballerino di Ballando con le Stelle

Gossip TV

Tutto quello che non sapete sul ballerino professionista di Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro è un ballerino professionista, insegnante e personaggio televisivo italiano. Diventato famoso e popolare come insegnante di ballo al talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, Raimondo è finito al centro del gossip per la discussa rottura con Francesca Tocca. Conosciamolo meglio.

Biografia e carriera di Raimondo Todaro

Raimondo nasce a Catania il 19 gennaio 1987. La sua passione per il ballo nasce da piccolo: a 5 anni già ballava insieme a suo fratello Salvatore, con cui ha sempre avuto un rapporto molto speciale. I due, infatti, aprono una scuola di ballo in Sicilia, punto di riferimento per tanti talenti emergenti. Il primo trionfo nazione arriva a 9 anni, poi conquista il secondo e terzo posto in ben cinque campionati mondiali. Raimondo è 18 volte campione italiano di ballo in varie specialità, dalle danze standard a quelle latinoamericane. Nel 2006 si classifica secondo ai Campionati italiani di danze latino-americane con la sua partner Francesca Tocca. La svolta arriva con Ballando con le Stelle nel 2005. Ben presto diventa uno dei volti di punta del talent show di Milly Carlucci. In coppia con Giovanni Ciacci, nel 2018, si distingue per la grande sensibilità d'animo e carisma. Nel 2020 è responsabile delle coreografie delle esibizioni de Il cantante mascherato.

Raimondo Todaro: la separazione con Francesca Tocca e il fidanzamento con Paola Leonetti

Raimondo e Francesca si conoscono da giovanissimi. Dopo aver condiviso la gioia per un secondo gradino sul podio dei campionati italiani di danze latinoamericane, i due decidono di sposarsi. Sono genitori di Jasmine, nata nel 2013, che segue le orme di mamma e papà e studia danza. Un amore finito nel 2019 quando la ballerina professionista di Amici si avvicina pericolosamente a Valentin Alexandru Dumitru alzando un vero e proprio polverone mediatico. A causa del loro flirt, viene fuori così la crisi che Francesca stava attraversando ormai da mesi con Raimondo. L'annuncio della separazione arriva direttamente da Todaro: "Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale. [...] Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta… Siamo in rapporti ottimi: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace io di darle". Attualmente Raimondo è fidanzato con la giovane influencer Paola Leonetti, mentre Francesca continua a viversi la sua relazione con Valentin.

Ecco alcune curiosità su Raimondo Todaro: è un tifoso sfegatato del Catania, è appassionato di calcio ed è tra i ballerini di spicco del panorama televisivo italiano. È molto attivo sui social, dove pubblica spesso scatti della sua quotidianità. Il suo profilo Instagram conta circa 138mila follower.