Raffaella Carrà: il commosso saluto dei vip, da Pippo Baudo a Tiziano Ferro a Barbara d’Urso

Gossip TV

L'improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà ha provocato un dispiacere enorme nel mondo dello spettacolo. In tanti hanno sentito il desiderio di darle il proprio addio: Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Simona Ventura, Barbara d'Urso, Gianni Morandi.

Tantissime persone hanno voluto rendere omaggio a Raffaella Carrà, che se n'è andata a 78 anni a causa di una brutta malattia lasciando un vuoto enorme nel nostro cuore e nel mondo del spettacolo e della televisione. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi, moltissimi vip hanno dato un giusto e accorato addio alla nostra Raffa nazionale, e lo hanno fatto tramite i loro canali social. Francesca Michielin, per esempio, ha scritto: "Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi". E se la showgirl e conduttrice Lorella Cuccarini ha voluto lasciare alla posterità questo pensiero: "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella", anche Simona Ventura ha avuto parole affettuose per l'iconica cantante del tormentone "Tuca Tuca": "Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l'aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l'icona della tv. Per sempre".

Leggi anche Addio Raffaella Carrà: la regina della tv e dello spettacolo italiano è morta

Non sono mancati commenti da parte di Laura Pausini e Gianni Morandi. La prima ha scritto su Twitter: "Sei stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo", mentre il secondo ha postato su Instagram un video de "Il mio canto libero" in cui canta insieme alla Carrà il celebre brano di Lucio Battisti. Ecco il suo commento: "Che dolore! Non ci voglio credere..."

Se stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo.

Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep pic.twitter.com/nZqVeidiLb — Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021

Parole bellissime sono arrivate anche dall'ex conduttore tv Giancarlo Magalli, dal ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi e da J-Ax, che ha affidato il seguente pensiero a Twitter: "Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni '90 in Italia nessuno faceva".

Quasi nessuno è riuscito a rimanere in silenzio di fronte alla tragica notizia che abbiamo appreso ieri. Antonella Clerici ha commentato: "Ineguagliabile, unica, una Stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tante cose ma non ho mai osato… buon viaggio Raffaella", mentre questa è la testimonianza di Barbara d'Urso: "È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l'ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone".

È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone #gliartistinonmuoionomai 🌹 pic.twitter.com/z0c433OuSU — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Commenti anche dalla redazione di Che tempo che fa, del canale Real Time, dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi. Non poteva ovviamente mancare la triste reazione di Pippo Baudo, che ha detto: "La forza di Raffaella era la normalità, era una donna normale che è riuscita a diventare una primadonna grazie a una forza di volontà eccezionale, un desiderio di farcela che non l'ha mai fatta fermare davanti alle difficoltà. Non sapevo che fosse malata, la notizia è stata un colpo al cuore". Da non dimenticare le parole di Vasco Rossi, che ha scritto su Twitter: "La più BELLA e la più brava di sempre !! ciao Raffaella”, e di Tiziano Ferro, che nel 2006 aveva scritto e cantato il brano "Raffaella è mia". Questo il suo saluto in una Instagram Story: "Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l'amore possibile".

La più BELLA 😍 e la più brava di sempre !! ciao Raffaella❤️ ❤️❤️ wiva #raffaellacarrá pic.twitter.com/dUO2Frveei — Vasco Rossi (@vascorossi) July 5, 2021

Non sono mancati omaggi da parte di Mara Venier e Gerry Scotti, ma la testimonianza che ci ha commosso di più è stata quella di Cristiano Malgioglio, che ha postato su Instagram una sua foto con Raffaella Carrà accompagnata dalla seguente dichiarazione: "Raffaella amore mio …sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato . Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre".