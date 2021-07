Raffaella Carrà: i funerali a Roma venerdì e il commovente appello di Sergio Japino

Gossip TV

Sono fissati per venerdì 9 luglio alle 12 a Roma i funerali di Raffaella Carrà. Il suo ex storico Sergio Japino ha fatto un accorato appello ai fan della showgirl, cantante e ballerina.

Si terranno venerdì 9 luglio alle 12:00 i funerali di Raffaella Carrà, presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. Sempre a Roma, nel pomeriggio di oggi, è partito un corteo funebre dal bellissimo comprensorio di Via Nemea 21 dove Raffa abitava e le cui tappe sono l'Auditorium Rai del Foro Italico (in via Teulada 66), il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini e il Campidoglio. E proprio in Campidoglio, nella Sala Protomoteca, ci sarà la camera ardente, che resterà aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire domani alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino alla mezzanotte.

Ovviamente fra le persone che più stanno soffrendo per la scomparsa di Raffaella Carrà c'è il suo ex fidanzato storico Sergio Japino. Il regista, autore e coreografo italiano ha rivolto un appello ai moltissimi ammiratori della donna che tanto ha amato. Queste le sue parole: "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella".

Un affettuoso omaggio a Raffaella Carrà non è mancato da parte della città di Firenze, dove ieri pomeriggio, per volontà del Sindaco Dario Nardella, è stata trasmessa "Tanti Auguri" in Piazza della Signoria, al Mandela Forum e presso tutte le fermate della tramvia.