Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso si fermano: ecco quando torneranno in onda

Barbara D’Urso va in vacanza: "Torniamo il 10 gennaio con Live-Non è la D'Urso e l'11 con Pomeriggio Cinque".

Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la d'Urso si fermano per le feste natalizie. A rivelarlo è stata Barbara D'Urso che, nella puntata dello scorso 20 dicembre, ha salutato il suo caloroso pubblico dandogli appuntamento al prossimo gennaio 2021.

Ecco quando tornano in onda i programmi di Barbara D'Urso

Stop alla messa in onda di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la d'Urso. In occasione delle feste di Natale, Barbara va in vacanza e con lei anche i suoi programmi. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, infatti, l'amatissima conduttrice Mediaset ha ringraziato coloro che da sempre la seguono e la sostengono.

"Noi torniamo con voi domenica 10 gennaio, il pomeriggio con Domenica Live, un'edizione grazie a voi davvero fortunata, torniamo il 10 con Live-Non è la D'Urso e l'11 con Pomeriggio Cinque. Ringrazio tutti i miei ospiti e ringrazio voi che ogni domenica mi seguite e ci seguite fino all'una e mezza di notte, con tanto affetto. È merito vostro se si conclude un'altra stagione fortunata di Live-Non è la D'Urso, è merito vostro se ne inizia un'altra stagione, speriamo fortunata. Io ci ho messo tutto il mio cuore, ce l'hanno messo tutti qua, tutti, siamo pochi, ma vi amiamo fortissimo. Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro" ha dichiarato la D'Urso dando appuntamento ai suoi telespettatori al prossimo anno.

Cosa andrà in onda al posto di Pomeriggio Cinque? Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, verrà trasmessa la pellicola Natale a Bramble House, programmata alle 16.45 fino alla messa in onda della replica del concerto di Natale condotto da Federica Panicucci. Live-Non è la d’Urso tornerà regolarmente a gennaio sempre in prima serata su Canale 5 esattamente come Domenica Live.