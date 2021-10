Pomeriggio 5, scoppiano vetri in diretta: Barbara D’Urso costretta a fermarsi

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5, a causa di un imprevisto, Barbara D’Urso è costretta a ritardare l’ingresso dei suoi ospiti.

Momenti di panico nello studio di Pomeriggio 5, gestiti più che brillantemente da Barbara D’Urso. Alcuni vetri si sono rotti in diretta Tv, poco prima dell’ingresso degli ospiti della puntata, e la presentatrice partenopea si è vista costretta ad interrompere la scaletta per dar modo agli addetti di ripulire il danno.

Pomeriggio 5, imprevisto shock per Barbara D’Urso

Mentre veniva trasmesso un servizio sull’aggressione di Francesco Facchinetti, malmenato da Conor McGregor, nello studio di Pomeriggio 5 si è verificato un imprevisto ad alto tasso di pericolo. Pontando i tavoli che avrebbero dovuto ospitare gli ospiti della puntata, infatti, alcuni vetri sono andati in frantumi rendendo lo studio inagibile per diversi minuti. Mantenendo sangue freddo, Barbara D’Urso ha chiesto agli addetti di ripulire i detriti di vetro, pericolosi in vista dell’ingresso degli analisti, ringraziando tutto il cortese personale.

“Accadono delle cose in diretta, per cui mettendo i nostri meravigliosi tavoli, si sono scontrati ed è scoppiato uno di questi. Stiamo pulendo in diretta perché non dobbiamo nascondere, né correre, né farci male soprattutto. Così vedete quello che accade nei nostri servizi, quando facciamo entrare gli analisti”, ha raccontato Barbara. Poco dopo, grazie ai macchinisti e alle donne delle pulizie, lo studio è tornato ad essere pulito e privo di rischi. “Siamo talmente pieni di energie positive che qui impazziscono anche i vetri”, ha ironizzato la presentatrice partenopea.

