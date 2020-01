Pomeriggio 5, Luigi Favoloso telefona a Barbara d’Urso: scomparso per un grave motivo

Gossip TV

L'ex gieffino ha telefonato alla conduttrice di Pomeriggio 5, rivelando il motivo della sua scomparsa.

Ieri, 15 gennaio 2020, è andato in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, talk show condotto da Barbara d’Urso. Durante la puntata, la conduttrice ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Luigi Favoloso, scomparso il 29 dicembre 2019, dalla sua casa di Napoli. Quindi, dopo circa venti giorni di domande, segnalazioni ed ansie, sappiamo che il trentaduenne sta bene e sta vivendo all’estero.

Pomeriggio 5: La telefonata di Luigi Favoloso a Barbara d’Urso

Ieri, l’ex gieffino ha deciso di parlare con la redazione di Pomeriggio 5, telefonando a Barbara d’Urso poco prima della messa in onda del programma di Canale 5. La conduttrice ha rivelato che, l’ex fidanzato di Nina Moric vive all’estero, ha infatti chiamato utilizzando una scheda telefonica non italiana. Luigi Favoloso ha rivelato a Barbara anche il paese della sua permanenza, pregandola di non rivelare nulla alle telecamere per una questione di privacy.

La presentatrice partenopea ha spiegato: “La telefonata è durata mezz’ora. Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”. Poi, la d’Urso ha continuato: “Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e che la sua fuga non è stata architettata. La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”. Secondo le parole di Barbara, l’uomo è scappato per un motivo molto grave, una ragione che non combacia con quello che ha dichiarato Nina Moric a Domenica Live. “Luigi Mario Favoloso ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole dietro c’è una motivazione molto grave” ha concluso la conduttrice di Pomeriggio 5.

Nel frattempo, Loredana Fiorentino, madre di Favoloso, ha ritirato la denuncia fatta al commissariato di Torre del Greco, i primi di gennaio, per la scomparsa del figlio.