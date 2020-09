Gossip TV

Nel salotto di Pomeriggio 5, Mila Suarez ed Elisa De Panicis confessano che tra loro sta nascendo qualcosa di romantico e Roberto Alessi diventa una furia.

Il bacio tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, sul Red Carpet di Venezia, ha lasciato tutti stupiti e molti profondamente indignati, davanti alla strumentalizzazione di un gesto così importante, soprattuto dopo i recenti fatti di cronaca. Le due influencer si sono giustificate nel salotto di Pomeriggio 5, confessando di essere più che amiche e incontrando l’ira di Roberto Alessi.

Pomeriggio 5, Roberto Alessi sbotta contro Mila Suarez ed Elisa De Panicis

Sul Red Carpet di Venezia siamo, oramai, abituati a vedere stuoli di influencer ed ex concorrenti di reality show, che sfilano perché invitati da stilisti o da celebri marchi di cosmesi. Quest’anno, tuttavia, a far discutere è stato il bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis. Un bacio passionale che è stato molto criticato, poiché le due ex gieffine sono state accusate di averlo strumentalizzato per far parlare di sé.

In un momento storico in cui la cronaca ci informa di terribili scenari per chi lotta contro la parità dei Diritti per la comunità LGBT, il gesto di Mila ed Elisa ha fatto inorridire l’opinione pubblica. Ospiti nel salotto di Pomeriggio 5, le due influencer hanno rivelato a Barbara d’Urso che il bacio è nato spontaneamente, dal momento che tra loro sta nascendo un sentimento molto forte.

Pomeriggio 5, Elisa De Panicis e Mila Suarez sono una Coppia?

La De Panicis ha raccontato che, dopo aver trascorso l’estate a viaggiare con Mila e forte delle delusione amorose avute con gli uomini, vorrebbe approfondire il rapporto con la Suarez. Anche l’ex di Alex Belli ha confermato questa versione dei fatti, facendo esplodere l’ira di Roberto Alessi. Il giornalista, in collegamento con il talk show, ha sbottato: “Offende chi si è sempre battuto per i Diritti!”

La De Panicis si è difesa, confessando di sentirsi offesa dalle critiche ma il popolo del web non è affatto persuaso dalle parole delle due ex gieffine che continuano a non trovare sostegno. Anche Karina Cascella ci è andata giù pesante con Mila e Elisa, e tutti si chiedono ancora de le due influencer fanno sul serio o si tratta di una trovata pubblicitaria?

