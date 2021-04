Gossip TV

Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha abbandonato il collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, lasciando senza parole Barbara d'Urso.

Ospite in collegamento con Pomeriggio 5, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta ha raccontato la sua esperienza nello show russo che gli avrebbe consentito di capire se Olesya Rostova avrebbe potuto essere la piccola Denise Pipitone. Quando Roberto Alessi, ospite dello studio di Barbara d’Urso, ha fatto un commento sulla vicenda, il Frazzitta ha perso la pazienza e ha abbandonato il collegamento improvvisamente lasciando la presentatrice basita e dispiaciuta.

Pomeriggio 5, il Legale di Piera Maggio diventa una furia con Barbara d'Urso

Il caso di Olesya Rostova ci ha lasciato con il fiato sospeso, nella speranza che all’incredibile somiglianza tra la ragazza russa e Piera Maggio seguisse anche la scoperta che fosse lei la perduta Denise Pipitone, scomparsa 18 anni fa da Mazzara del Vallo. La trasmissione russa che si è occupata del caso della Rostova, tuttavia, ha voluto giocare sull’impatto mediatico della vicenda e l’avvocato della Maggio, Giacomo Frazzitta, ha perso la pazienza interrompendo questo squallido gioco. Dopo aver scoperto che Olesya non è Denise, il legale della famiglia ha deciso di presentarsi in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5.

Il Frazzitta ha raccontato perché ha perso la pazienza nello show russo, poi ha ribadito altri dettagli sulla scomparsa della piccola Denise e l’intervista è stata molto placida e tranquilla, questo almeno fino all’intervento di Roberto Alessi. Il giornalista si è scagliato contro la Rostova, confessando di non credere alla giovane ragazza e di essere convinto che lei si sia prestata allo show senza troppe remore. “Quando Olesya ha detto di non sapere il suo gruppo sanguigno non è possibile, dice una bugia. Lei già conosceva il suo gruppo sanguigno. Lo sapeva e taceva”, ha dichiarato Alessi.

L'avvocato Frazzitta che si occupa del caso di #DenisePipitone su tutte le furie a #Pomeriggio5 abbandona la trasmissione: "Ho fatto male a venire" pic.twitter.com/lIgEBPmedG — Tweet News (@tweetnewsit) April 8, 2021

Niente di strano nell’affermazione dell’opinionista della d’Urso, ma forse qualcosa non ha funzionato nel collegamento e l’avvocato deve aver capito male, diventando una furia improvvisamente. “In questo momento nel programma c’è una scaletta? Adesso mi fa parlare. Lei dice cose che non hanno senso. Va bene, ok, arrivederci. Vedi che ho fatto male a venire. Ma cosa devo chiarire, ma smettetela basta!”. Immediata la reazione di Barbara, che è rimasta senza parole e decisamente dispiaciuta: “C’è un grandissimo equivoco. Mi d’apice molto che sia andato via, perché p stato trattato con rispetto ed educazione. La domanda non era cattiva per l’avvocato”. Insomma, Barbarella si è trovata con un pugno di mosche in mano: Frazzitta non ha fatto marcia indietro!

