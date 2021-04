Pomeriggio 5, Barbara d'Urso interrotta dall'ospite: "Non mi importa chi sei, mi hai stufato"

Gossip TV

Barbara d'Urso invia la sua giornalista in un condominio in crisi ma la replica dell'ospite di Pomeriggio 5 lascia tutti senza parole.

Da diverso tempo Barbara d’Urso si occupa di redimere le liti dei condomini più in crisi d’Italia, grazie ai suoi interventi a Pomeriggio 5 con la rubrica “Vicini in guerra”. Quando la presentatrice partenopea ha provato a far ragionare la signora Anna, che da diverso tempo sta rendendo impossibile la vita ai suoi vicini con sporcizia e un’ossessione per lo spray disinfettante, la replica della donna ha lasciato tutti senza parole.

Barbara d'Urso senza parole a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso si è fatta portavoce degli inquilini dei vari condomini del Paese che non riescono a far ragionare i loro vicini. La rubrica ‘Vicini in guerra’ è molto seguita dal pubblico, che spera che l’intervento della presentatrice partenopea possa trovare una soluzione definitiva. Nel corso dell’ultima Puntata di Pomeriggio 5, l’inviata della d’Urso è approdata in un condominio particolarmente difficile dove la signora Anna sta rendendo la vita impossibile a tutti.

I condomini, infatti, hanno portato prove che testimoniano le pessime condizioni igieniche del balcone della donna, che è solita gettare pezzi di cibo avariato e secchi d’acqua dalla finestra, rischiando di ferire qualcuno. La signora in questione, inoltre, è terrorizzata dal virus e si affaccia alla porta d’ingresso della sua abitazione per spruzzare con una soluzione igienizzante, pericolosa e tossica, le persone che sostano sul pianerottolo. La situazione è diventata veramente dura e Barbara si è mossa per aiutare le persone che le hanno scritto.

Peccato che la signora Anna non sia disposta ad ascoltare la d’Urso. “Cosa mi importa chi è lei. Sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c'è un porto di mare. Dall'appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una. Lei ora mi ha stufato, perché è insistente, io ho paura”, ha sbottato la donna. La d’Urso è rimasta senza parole e ha lanciato un appello in diretta, sperando che la donna fosse in ascolto.

