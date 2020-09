Pomeriggio 5: Barbara d'Urso, furiosa, si scaglia contro il 'Profeta di Dio' (VIDEO)

Gossip TV

Barbara d'Urso perde le staffe contro l'autoproclamatosi 'Profeta di Dio' a Pomeriggio 5 e si scaglia contro l'ospite.

Puntata difficile per Barbara d’Urso, che nel salotto di Pomeriggio 5 ha ospitato in collegamento l’autoproclamatosi ‘Profeta di Dio’. L’uomo, seduto al fianco della giovanissima moglie, ha fatto perdere le staffe alla presentatrice partenopea che si è scagliato contro il suo ospite, trovando l’appoggio dei telespettatori.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso furiosa contro il Santone

Nel salotto di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso tocca diversi argomenti che spaziano da quelli impegnati della cronaca a quelli più divertenti che riguardano Vip e reality show. In collegamento con lo studio della presentatrice partenopea, nel corso della puntata di ieri martedì 22 settembre, c’era Eliseo Bonanno ovvero l’uomo autoproclamatosi ‘Profeta di Dio’.

Nel corso dell’intervista, l’ospite si è lamentato delle continue interferenze della presentatrice nel suo discorso, arrivando a lamentare il fatto di aver dato spazio nelle precedenti puntate ad una madre, che ha perso la figlia di appena 5 anni. Barbara si è infuriata con Eliseo e lo ha ammonito severamente: “Non permetterti di paragonarti a una mamma di una bambina morta a 5 anni. Io ti faccio delle domande alle quali tu rispondi. Non chiedi a me di fare un comizio o un monologo”.

Il 'Profeta di Dio' fa perdere le staffe a Barbara d'Urso

Il santone ha spiegato in modo piuttosto confuso come è stato scelto da Dio, e le facce meravigliate della d’Urso gli hanno fatto perdere le staffe. L’ospite ha accusato Barbara di ‘rigirare la frittata’ e di non permetterei di spiegare la sua storia ovvero di essere stato uno dal’Altissimo e di riuscire a vederlo con visioni come accadeva per i Profeti del Vecchio Testamento.

Un racconto che lascia tutti sbigottiti e che spinge Barbara a concentrarsi sulla moglie del suo ospite, una ragazza di appena 28 anni che afferma di essersi sposata in Comune perché il matrimonio in Chiesa è un’invenzione dell’uomo. Eliseo ha chiesto alla presentatrice di non entrare nelle sue questioni private, e il tempo a lui dedicato si è concluso con altre frecciatine rivolte alla d’Urso.

La partenopea ospiterà nuovamente l’uomo a Pomeriggio 5 ?