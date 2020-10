Pomeriggio 5, Barbara d'Urso furiosa: "Mi augurano di morire, tu non mi usi in questo modo" (VIDEO)

Gossip TV

Barbara d'Urso furiosa dopo la confessione di Soleil Sorge sull'aggressione di Iconize, perde le staffe a Pomeriggio 5 e si scaglia contro l'influencer.

A Pomeriggio 5 è scoppiata la bomba su Iconize e l’aggressione omofoba. Le parole di Soleil Sorge hanno scioccato Barbara d’Urso, che ha fatto una sfuriata all’influencer in cui aveva riposto la sua fiducia.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso furiosa con Iconize: la sfuriata in diretta

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha lanciato uno scoop assurdo sull’ex fidanzato Iconize. Parlando con Dayane Mello, il gieffino ha dichiarato che l’influencer ha inscenato l’attacco omofobo denunciato sui social pochi mesi fa. La notizia ha scioccato tutti, ma Iconize ha smentito tutto in lacrime, raccontando la sua versione dei fatti.

A Pomeriggio 5, dopo tanti dubbi, Soleil Sorge ha finalmente rivelato la verità sull’aggressione che sarebbe stata inscenata, tirandosi un surgelato in faccia per simulare un colpo. La d’Urso si è mostrata sotto shock, furiosa per essere stata presa in giro su un argomento che le sta molto a cuore. La presentatrice partenopea ha sbottato furiosa:

Io li ospito da 13 anni, quelli che picchiano gli omosessuali sono i miei haters e mi augurano di morire. Ma mi batto, io ci sono e lotto ma non mi usi! Non mi usi in questo modo!

L’ira della d’Urso era evidente, ma Iconize si è limitato a commentare le accuse su Instagram senza dar peso a quanto rivelato dalla Sorge. La reazione dell’influencer è molto distaccata e dal suo modo di agire sembra che sia certo di poter dimostrare la sua innocenza. Da che parte è la verità su questa vicenda che ha dell’incredibile?

