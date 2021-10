Pierpaolo Pretelli si commuove parlando di Giulia Salemi: ''Vorrei un figlio con lei''

Gossip TV

Ospite a Domenica In, Pierpaolo Pretelli si commuove parlando della storia d’amore con Giulia Salemi.

Dopo aver affrontato, mano nella mano, il percorso al Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è decollata. L’ex Velino, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, si è lasciato andare ad alcune confessioni sul futuro con l’influencer italo-persiana, finendo con il commuoversi.

Pierpaolo Pretelli in lacrime per Giulia Salemi

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è iniziata in modo turbolento, dovendo fare i conti con alcuni spettatori del Grande Fratello Vip che avrebbero visto l’ex Velino decisamente meglio al fianco di Elisabetta Gregoraci. Nonostante le difficoltà, Giulia e Pierpaolo sono rimasti sempre uniti e questo amore è diventato ancora più forte dopo la fine del reality show, condotto da Alfonso Signorini. I Prelemi, così soprannominati dai loro fan più accaniti, si sono impegnati per formare una famiglia allargata, con la benedizione di Ariadna Romero che ha accettato di condividere il figlio Leonardo con la nuova arrivata.

Tra un gossip e l’altro, come quello che riguarda la proposta di matrimonio a Tale e Quale Show, Giulia e Pierpaolo sono più innamorati che mai e l’ex Velino ha parlato della relazione nel salotto di Domenica In. “La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”, ha rivelato Pretelli a Mara Venier.

La presentatrice ha chiesto all’ex gieffino se nel futuro prossimo ci sia il progetto di mettere su famiglia, con l’arrivo di un figlio, e lui ha ammesso in lacrime: “Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Amore, ci daremo da fare?”. Cosa ne pensate?