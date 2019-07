Pier Silvio Berlusconi sulla vicenda Mark Caltagirone: "Fenomeni pericolosi"

Gossip TV

L'amministratore delegato, alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2019: "I nostri programmi hanno portato alla luce tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social"

Alla conferenza stampa della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2019, Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda, ha confermato la seconda edizione del talk show in prima serata di 'Live - Non la D'Urso', un programma scommessa per la rete, che ha decisamente vinto la sfida in termini di ascolti, superando persino le aspettative. Come è noto, il salotto serale di Barbara D'Urso, si è occupato lungamente e dettagliatamente della vicenda legata a Pamela Prati e al suo sposo fantasma, Mark Caltagirone, con annessa la storia dell'ex agente della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, legata ad un uomo - il magistrato Simone Coppi - la cui identità si è rivelata inesistente.

A proposito della famigerata vicenda della Prati, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: "I nostri programmi hanno preso qualcosa che nasce altrove – si legge su Tvblog – e hanno portato alla luce e alla conoscenza di tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social. Se gli argomenti non interessano si può cambiare canale".

"Non penso che sia stato sorpassato il limite del cosa è giusto o sbagliato a livello editoriale - ha aggiunto Berlusconi - "Questa è una storia di oggi, è una fotografia dei tempi. Ne hanno parlato tutti. Vediamo il lato positivo: abbiamo portato alla luce dei fenomeni pericolosi".