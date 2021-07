Pier Silvio Berlusconi conferma la decisione su Barbara D'Urso: "Quel tipo di infotaiment non ha più grande senso"

Gossip TV

La conferenza stampa dell'amministratore delegato di Mediaset: confermati i rinnovi a Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Piero Chiambretti. La decisione sulla D'Urso e le parole d'affetto nei confronti della Marcuzzi.

In occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021-2022, c'è stata oggi la conferenza stampa dell'amministratore delegato di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi. Il numero Uno di Mediaset ha confermato il "ridimensionamento" di Barbara D'Urso e i suoi due programmi domenicali cancellati per scelte editoriali.

“Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro - ha dichiarato Berlusconi - ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”,

"Confermati i rinnovi di Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Abbiamo rinnovato anche il contratto con Gerry Scotti. Ci piacerebbe che fosse lui a portare avanti il progetto de La domenica del Villaggio."

E ancora sull'addio di Alessia Marcuzzi, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato:

“E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto."

Il poker d'assi di Queen Mary con Tu si que vales, Temptation Island, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, i quattro programmi di punta dell'azienda, sono stati tutti confermati con forse anche un nuovo progetto legato alla conduttrice : "Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più.”

La domenica sera al posto di Live-Non è la D’Urso si partirà con Scherzi a parte seguito poi da una nuova stagione di All Together Now. Nel 2022, la domenica sera riproporrà Avanti un altro… pure di sera. Nel pomeriggio della domenica di Canale 5, come già anticipato, sono previsti due programmi, Scene Da un Matrimonio con Anna Tatangelo e, a seguire, Verissimo con Silvia Toffanin, che raddoppia andando in onda sia di sabato che di domenica.