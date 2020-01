Pesanti accuse contro Paolo Ruffini, parla Vanya Stone: “Ha tradito Diana Del Bufalo con me"

Gossip TV

Il presentatore di Colorado ha ricevuto pesanti accuse di tradimento nei confronti della sua ex compagna.

Oggi, 7 gennaio 2019, il regista e presentatore livornese Paolo Ruffini tornerà su Italia1 con la conduzione de La Pupa e il Secchione e viceversa, programma in cui i partecipanti si sfidano in diverse prove di cultura generale e abilità fisica finalizzate alla vincita di un premio. Tuttavia, in queste ore, Vanya Stone, tatuatrice romana, ha fatto delle importanti rivelazioni sul passato di Ruffini e sulla relazione avuta con Diana Del Bufalo.

Le parole di Vanya Stone su Paolo Ruffini in una storia Instagram

Nelle scorse settimane si è parlato molto della fine della relazione tra il presentatore di Colorado e l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Diana Del Bufalo. Una storia conclusa senza troppi rumors, in cui entrambi hanno dichiarato la conclusione in maniera serena e pacifica. Qualche ora fa, invece, Vanya Stone, ha fatto delle rivelazioni forti nei confronti di Paolo Ruffini, nelle quali ha affermato di essere stata scartata dal programma di Italia1 perché avrebbe avuto una relazione con il conduttore mentre era fidanzato con la Del Bufalo.

Facciamo un passo indietro. Vanya non è un personaggio totalmente nuovo al mondo dello spettacolo in quanto, circa due anni fa, la rivista Grazia pubblicò un’intervista nella quale si parlò delle presunte molestie che subì la ragazza da parte del regista Fausto Brizzi. La trentenne dichiarò che aveva avanzato un esposto ma che, le autorità non potettero agire per mancanza di prove. Oggi, si torna a parlare della Stone in seguito alla pubblicazione di alcune storie Instagram nelle quali ha fatto delle accuse contro Paolo Ruffini: "Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione' e chissà chi lo presenterà quest'anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all'ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui".

Per ora, Ruffini non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. Non molto tempo fa, ricordiamo che il presentatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale si è scusato con la sua ex compagna per averla fatta soffrire: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi".