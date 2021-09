Pekin Express: svelato il Cast ufficiale al completo!

Gossip TV

Presentato il cast al completo della nuova edizione di Pekin Express, in onda su Sky nel 2022.

È tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express, diventato Pekin Express dopo la migrazione da Rai a Sky. Il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca torna nel 2022 ed è stato svelato il cast ufficiale, con alcune conferme e molte sorprese.

Pekin Express Anticipazioni: ecco il cast

Pechino Express ha lasciato casa Rai per trasferirsi su Sky, che manderà in onda l’adventure game targato Banijay Italia nel 2022. Al timone del programma ci sarà Costantino Della Gherardesca, amatissimo presentatore e simbolo dello show ormai da diverse stagioni. In questa edizione, le coppie dovranno riuscire a cavarsela con un budget limitato e molta voglia di avventura, in un percorso tortuoso che si snoderà tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Sulla rotta dei Sultani, che hanno attraversato anche Alessandro Magno, Marco Polo e altri illustri personaggi storici, si metteranno alla prova ben 10 coppie, ufficializzate tramite un post sulla pagina Instagram.

Alex Schwazer e Bruno Fabbri formano il duo de "Gli Atletici"; Ciro e Giovambattista Ferrara sono "Padre e Figlio"; Barbascura X e Andrea Boscherini formano "Gli Scienziati"; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono la coppia de "I Fidanzatini"; Anna Ciati e Giulia Paglianiti ovvero "Le TikToker"; Victoria Cabello e Paride Vitale che altro non potevano essere che "I Pazzeschi"; Fru e Aurora Leone alias "Gli Sciacalli"; Nikita Pelizon e Helena Prestes sono "Italia-Brasile"; Bugo e Cristian Dondi formano la coppia de "Gli Indipendenti"; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni pronte per gareggiare come"Mamma e Figlia". Cosa ne pensate del nuovo cast?

