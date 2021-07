Pekin Express, Antonino Spinalbese tra i possibili concorrenti insieme al padre di Belen Rodriguez

Gossip TV

Antonino Spinalbese verso Pekin Express, le ultime indiscrezioni sul cast.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Pekin Express, il noto adventure game che andrà in onda nei prossimi mesi su Sky. Se alla conduzione è stato confermato l'amatissimo Costantino Della Gherardesca, il cast del programma deve ancora prendere forma.

Antonino Spinalbese verso Pekin Express

Nelle ultime ore sono arrivate le prime indiscrezioni sul cast di Pekin Express. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Antonino Spinalbese potrebbe 'lasciare' Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì per partecipare insieme al suocero all'adventure game di Sky: "Antonino ha conquistato tutti, da Santiago a Gustavo, il papà di Belen (si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin Express trasmesso da Sky), ma soprattutto ha conquistato lei".

Come già anticipato qualche settimana fa, nel cast di Pekin Express non ci sarà Arisa. La bravissima cantante ha deciso di rifiutare la proposta perché legata a Maria De Filippi e alla sua cattedra ad Amici. Non solo. Rumor parlano della partecipazione di un duo nato a L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Gaspare (Nino Formicola) e Franco Terlizzi.

Intanto, secondo quanto ripotato da TvBlog, sarebbe stato scelto il percorso della nuova edizione di Pekin Express: Israele, Giordania e Dubai. "Per quel che riguarda il percorso pare quasi certo che la carovana di Pekin Express e dei suoi concorrenti attraverserà Israele, Giordania per poi approdare a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo. Questa serie di Pekin Express verrà registrata nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre 2021. Mentre la messa in onda dovrebbe avvenire fra la fine del prossimo inverno e l’inizio della primavera 2022" si legge sul sito.