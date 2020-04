Pechino Express, intervista esclusiva a Enzo Miccio: "L'eliminazione dei Gladiatori? Non è stato un colpo basso"

Gossip TV

Enzo Miccio si svela e racconta la sua esperienza nell'ottava edizione Pechino Express.

Si è gettato senza esitazione nei guadi della Thailandia, suggerendo alla popolazione locale di servire il riso in un bel piatto da portata. Ha mangiato le pietanze più speziate e piccanti della Cina, abbigliando le ragazze locali con le sue stole per portare a termine una delle prove più divertenti di questa stagione di Pechino Express. Infine, è approdato in Corea del Sud guadagnado il podio della prima tappa, forse anche grazie alle vitamine miracolose offerte dal suo ospite. Enzo Miccio ha conquistato il pubblico con la sua innata verve. Il noto wedding planner si è messo in gioco intraprendendo il faticoso viaggio in Oriente, al fianco della sua fidata collaboratrice Carolina Giannuzzi.

Enzo si è raccontato in esclusiva a Comingsoon.it, svelando i suoi progetti futuri, condividendo un romantico retroscena accaduto a telecamere spente e togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Pechino Express ti ha fatto conoscere al grande pubblico in una veste inedita, mettendo in luce il tuo lato guerriero. C’è una prova o un episodio, in particolare, che ti ha messo veramente a dura prova e ti ha fatto dubitare di potercela fare?

Posso dirti sempre! Io non sono Rambo come qualcuno mi ha definito. Ho tantissimi limiti, alcuni dovuti al mio fisico, alcuni dovuti alle paure... Mi vengono mi mente le scimmie, che è un animale che mi ha terrorizzato sin da bambino! Però, ogni volta ho sempre combattuto con me stesso, tirando fuori il coraggio, la forza, la volontà di andare avanti, il fatto di non voler arrendersi mai che sono mie caratteristiche. Ad ogni prova mi sono messo in discussione perché non ero pronto a fare ‘giochi senza frontiere’, perché è un impegno notevole più di quanto potessi immaginare. È duro, serio, molto faticoso ma alla fine ce l’abbiamo fatta, qualche volta abbiamo portato a casa belle vittorie.

Viaggiare fianco a fianco con Carolina Giannuzzi in questa avventura ti ha aiutato tantissimo. Come vi siete trovati come coppia lontano dalla vostra quotidianità? Hai scoperto qualcosa in più sulla tua fidata collaboratrice?

Carolina è una delle mie più vecchie assistenti, chi lavora con me sa che condividiamo insieme molto tempo, buona parte della nostra giornata. Noi ci conoscevamo molto bene ed è stato il motivo per cui ho scelto lei. Ho scelto lei perché, negli anni, ha imparato tantissimo, mi ha sempre dimostrato fedeltà, ed è una vera lavoratrice. Ha mille difetti, come me che ne avrò anche duemila, ma io li conoscevo tutti. Nella nona tappa ha lasciato un pacco... Ma non per questo mi sono pentito, consapevole e felice di quello che ho fatto.

Proprio a proposito della nona tappa da Busan a Taekwondowon, c’è stato un momento in cui Carolina ha aiutato, intenzionalmente o non, una delle coppie. Secondo te, tra le coppie in gara ce n’era una debole che non meritava di andare avanti nel gioco ed è stata avvantaggiata dalla strategia?

Sicuramente ad un certo punto la strategia non premia sempre la bravura della coppia. Le scelte sono dettate dal risultato che si vorrebbe raggiungere. Così si manda a casa una coppia che i telespettatori non si sarebbero aspettati. Se io avessi mandato a casa le Top, invece che i Gladiatori, si sarebbero ribellati i loro fan. Siamo stati dieci coppie molto ben assortite e tutte avevano qualcosa da dire. Io mi chiedo il perché di una polemica sterile: è una gara! Ad un certo punto qualcuno deve andare a casa. Non mi sembra di aver fatto sgambetti a nessuno, in tutto il percorso non ho fatto colpi bassi. Nella mia vita corro con le mie gambe, e credo che Pechino mi abbia dato modo di dimostrarlo. Abbiamo rifiutato i passaggi delle altre coppie, ho rifiutato case pur di cercare un auto per il giorno dopo. Ho sfidato Gennaro Lillio (alla prova vantaggio della sesta tappa ndr.), quando avrei potuto sfidare Nicole Rossi, per non vergognarmi di una vittoria facile. Questo è Enzo Miccio: non mi piace vincere facile. Qualcuno ha detto “Ti piace vincere a mani basse”. Io non devo dire grazie a nessuno a Pechino, come nella vita.

Nell’organizzazione di un matrimonio c’è sempre un imprevisto dietro l’angolo. Credi che nel percorso a Pechino Express ti abbia aiutato la tua capacità di prendere velocemente una decisione improvvisa?

Assolutamente sì. Noi siamo allenati ad andare in guerra! Essere sposa è un materiale umano che va trattato con le pinze. A Pechino, oltre all’aspetto di fatica fisica, non mi spaventava di certo mangiare scarafaggi. Poi se me li fanno mangiare, qualcuno prima di me li avrà mangiati e non è morto e quindi… Io ragiono in questo modo. Io mi sono buttato nei guadi più di una volta, anche in modo scellerato come nella prima puntata, dove abbiamo rischiato perché abbiamo sbagliato strada, potevamo rischiare di annegare ma ci è andata bene! (ride ndr.)

Ci puoi svelare qualche retroscena accaduto a telecamere spente?