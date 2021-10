Pechino Express: Bugo e Cristian Dondi sono la coppia de "Gli Indipendenti"

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su questi due concorrenti del reality show itinerante che faranno squadra!

Conosciamo meglio il cantautore ed il batterista che prenderanno parte insieme a questa esaltante avventura!

Pechino Express: Ecco chi sono Bugo e Cristian Dondi

Cristian Bugatti, in arte Bugo, nasce a Rho, in Lombardia, sotto il segno del Leone, il 2 agosto del 1973; ha quindi 48 anni. Ben presto, con la madre casalinga ed il padre commerciante, si trasferisce a Cerano, nel novarese; qui diventa chierichetto e gioca a calcio. Quando a Novara Cristian inizia al liceo, il suo carattere muta: non è più un bambino tranquillo, ma è un ragazzo ribelle. Grazie alla scuola, si appassiona alla letteratura, e alla musica. Bugo mette per la prima volta le mani su di uno strumento, la batteria, nel 1992, ma nello stesso anno arriva la chiamata del servizio militare. È un soldato quando comincia a suonare la chitarra e a scrivere e comporre le prime canzoni.

Nel 1994 Bugatti torna a casa e mette su un complesso musicale, i Quaxo, insieme al batterista Cristian Dondi e al bassista Guido Pellò; lui, invece, è la chitarra elettrica, la voce e la penna del gruppo, che resta in piedi per due anni. Dopodiché, Cristian lascia l'università e si mette a lavorare in fabbrica per guadagnare dei soldi. Grazie al denaro che intasca, continua a studiare e ad impegnarsi per diventare il cantautore che ha sempre sognato essere. In questo periodo, l'artista sceglie di farsi chiamare con il suo soprannome storico, una sorta di abbreviazione del cognome, appunto Bugo.

Il primo concerto risale al 1998, ed ha luogo a Vigevano; Bruno Dorella, il batterista dei Wolfango, assiste all'esibizione e resta colpito da lui, tanto che gli propone di collaborare con la sua etichetta, Bar La Muerte. Esce così il suo primo singolo, Questione d'eternità, nel 1999. Nel 2000, invece, Cristian pubblica il primo album, La prima gratta; tra quelli che verranno in futuro ricordiamo: Sentimento westernato, Golia & Melchiorre, Sguardo contemporaneo, Cristian Bugatti e Bugatti Cristian. L'anno dopo debutta sul piccolo schermo: partecipa a Supersonic, su MTV, un programma musicale condotto da Enrico Silvestrin.

Nel 2003 Bugo recita nel film Pedra Mendalza, di Claudio Rocchi, e nel 2011 a Missione di pace, di Francesco Lagi. Nel 2019 scrive un libro a quattro mani, con Francesca Vantaggiato, La festa del nulla.

Nel 2020 Bugatti è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, in coppia con Morgan, con la canzone Sincero. Durante una delle serate del Festival, il frontman dei Bluvertigo cambia il testo del loro singolo per criticarlo. Cristian, irritato, abbandona il palco, e la sua avventura a Sanremo s'interrompe così. Quest'anno, ha nuovamente preso parte al Festival, stavolta con il brano E invece sì.

Bugo è sposato con una diplomatica, Elisabetta, dal 2011. I due sono convolati a nozze a Nuova Delhi, in India, dove hanno vissuto per 4 anni, dal 2010 al 2014. La coppia ha anche un figlio.

Cristian Dondi, amico per la pelle di Bugo, nonché il batterista con il quale quest'ultimo fondò il gruppo musicale dei Quaxo, ha 46 anni. Ora, Dondi esordisce in televisione partecipando a Pechino Express, il reality itinerante di Sky, in coppia proprio con il cantautore. I due sono Gli Indipendenti. Al momento, Cristian Dondi non ha un profilo Instagram attivo, pertanto è non è possibile conoscere altri dettagli del suo privato.

Scopri le ultime news su Pechino Express.